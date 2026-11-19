കുതിപ്പ് തുടരാൻ ആഴ്സണലും ബോൺമൗത്തും; തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സിറ്റിയും ചെൽസിയും, പ്രീമിയർ ലീഗില് മിന്നും പോരാട്ടങ്ങൾ
ആൻഫീൽഡിൽ പൊച്ചെറ്റിനോയുടെ യുണൈറ്റഡ് അരങ്ങേറ്റം; പത്താം ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആഴ്സണൽ, എമറിക്ക് 150-ാം മത്സരം.
Published : November 19, 2026 at 5:07 PM IST
ലണ്ടൻ: പ്രീമിയർ ലീഗ് 2026/27 സീസണിലെ പതിനൊന്നാം ആഴ്ചയിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കമാകുന്നു. മൗറിസിയോ പൊച്ചെറ്റിനോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകനായി ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത് ചിരവൈരികളായ ലിവർപൂളിന്റെ തട്ടകമായ ആൻഫീൽഡിലാണ്. സീസണിലെ ആദ്യ 11 മത്സരങ്ങളിൽ 10 വിജയങ്ങൾ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ടീമാകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആഴ്സണൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെ നേരിടുമ്പോൾ, ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കൊപ്പം തന്റെ 150-ാം പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിനാണ് ഉനായ് എമറി ഇറങ്ങുന്നത്.
ലിവർപൂൾ vs മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്
- മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകനായി മൗറിസിയോ പൊച്ചെറ്റിനോയുടെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്. ക്ലബ്ബിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ലിവർപൂളിനെതിരെ തന്റെ ആദ്യ ലീഗ് മത്സരം കളിക്കുന്ന ആദ്യ പരിശീലകനാണ് പൊച്ചെറ്റിനോ.
- പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തുടർച്ചയായ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ യുണൈറ്റഡിന് വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല (5 സമനില, 3 തോൽവി). 1989-90 സീസണിന് (തുടർച്ചയായ 11 മത്സരങ്ങൾ) ശേഷമുള്ള ടീമിന്റെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമാണിത്.
- ലിവർപൂൾ താരം കോഡി ഗാക്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയത് യുണൈറ്റഡിനെതിരെയാണ് (5 ഗോളുകൾ). അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും താരം യുണൈറ്റഡിനെതിരെ വലകുലുക്കി.
ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ് vs ആഴ്സണല്
- സീസണിലെ ആദ്യ 11 മത്സരങ്ങളിൽ 10 വിജയങ്ങൾ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ടീമാകാൻ ആഴ്സണലിന് അവസരമുണ്ട്. ചെൽസി (2005-06), മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി (2011-12, 2017-18), ലിവർപൂൾ (2019-20) എന്നിവരാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
- ഈ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ ലീഗിൽ 159 വിജയങ്ങളുമായി ആഴ്സണൽ പരിശീലകൻ മിക്കൽ ആർട്ടെറ്റ, മാർക്ക് ഹ്യൂസിനെ (158) മറികടന്ന് ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയങ്ങളുള്ള പരിശീലകരിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തെത്തും.
- 2026-ൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോം മത്സരങ്ങൾ തോറ്റ ടീമാണ് ന്യൂകാസിൽ (7 തോൽവികൾ).
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി vs ഫുൾഹാം
- എല്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലുമായി ഫുൾഹാമിനെതിരായ അവസാന 20 മത്സരങ്ങളിലും (ലീഗിൽ അവസാന 17 മത്സരങ്ങൾ) മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വിജയിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിൽ ഒരു ടീം മറ്റൊരു ടീമിനെതിരെ നേടുന്ന ഏറ്റവും നീണ്ട വിജയപരമ്പരയാണിത്.
- സിറ്റിക്കെതിരായ അവസാന 32 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും ഫുൾഹാം ഗോൾ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (80 ഗോളുകൾ). എന്നാൽ ഈ സീസണിൽ സിറ്റി അവസാന മൂന്ന് ലീഗ് മത്സരങ്ങളും തോറ്റപ്പോൾ, ഫുൾഹാം അവസാന നാല് മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിയാതെ കുതിക്കുകയാണ്.
ആസ്റ്റൺ വില്ല vs സണ്ടർലാൻഡ്
- ആസ്റ്റൺ വില്ല പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ഉനായ് എമറിയുടെ 150-ാം പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരമാണിത് (76 ജയം, 33 സമനില, 40 തോൽവി). മാർട്ടിൻ ഒനീലിന് ശേഷം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വില്ല പരിശീലകനാണ് എമറി.
- ഈ സീസണിൽ എർലിംഗ് ഹാളണ്ട് (9), അലക്സാണ്ടർ ഇസാക് (7) എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയത് വില്ലയുടെ നിക്കോളാസ് ജാക്സണ് ആണ് (6 ഗോളുകൾ).
ചെൽസി vs ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ്
- ലീഡ്സിനെതിരായ അവസാന 10 ഹോം മത്സരങ്ങളിൽ എട്ടിലും ചെൽസി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ രണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും ലീഡ്സ് തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല.
- ഈ സീസണിൽ ആഴ്സണലിനും (5) ബ്രൈറ്റണും (7) ശേഷം ഏറ്റവും കുറവ് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയത് ലീഡ്സാണ് (8 ഗോളുകൾ). ലീഗിലെ മികച്ച സേവ് റേഷ്യോയും ലീഡ്സ് ഗോൾകീപ്പർ ജെയിംസ് ട്രാഫോർഡിനാണ് (81.4%).
- കഴിഞ്ഞ സീസൺ മുതൽ ജോവോ പെഡ്രോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ചെൽസി ശരാശരി 1.8 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, താരമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് 0.9 ആയി കുറഞ്ഞു.
മറ്റ് പ്രധാന മത്സരങ്ങളും കണക്കുകളും
ബോൺമൗത്ത് vs നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്: ഫോറസ്റ്റിനെതിരെ കളിച്ച എട്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും ബോൺമൗത്ത് തോറ്റിട്ടില്ല. 9 ഗോൾ പങ്കാളിത്തവുമായി (5 ഗോൾ, 4 അസിസ്റ്റ്) ബോൺമൗത്ത് താരം എവാനിൽസൺ ലീഗിൽ മുന്നിലാണ്. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ് പരിശീലകൻ ഒലിവർ ഗ്ലാസ്നറുടെ 100-ാം പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരമാണിത്.
Getting started at @ManUtd 👊 Mauricio Pochettino has arrived 👋 https://t.co/lfT4dhCZR0— Premier League (@premierleague) November 18, 2026
ടോട്ടൻഹാം ഹോട്സ്പര് vs ഇപ്സ്വിച്ച് ടൗൺ: ഇപ്സ്വിച്ചിനെതിരായ അവസാന അഞ്ച് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നാലിലും സ്പർസ് തോറ്റെങ്കിലും, 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന അവസാന മത്സരത്തിൽ 4-1ന് വിജയിച്ചിരുന്നു. അവസാന 29 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും ഇപ്സ്വിച്ച് ഗോൾ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
കവൻട്രി സിറ്റി vs ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്: 2012 മാർച്ചിന് ശേഷം ഇരുടീമുകളും ആദ്യമായി നേർക്കുനേർ വരുന്നു. 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 24 ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയ പാലസ് 1980-81 സീസണിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശം പ്രതിരോധ പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്.
ഹൾ സിറ്റി vs ബ്രൈറ്റൺ: പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇരുടീമുകളും ആദ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ബ്രൈറ്റൺ താരം പാസ്കൽ ഗ്രോസ് ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച താരമാണ് (29). 87 പ്രീമിയർ ലീഗ് ഗോൾ പങ്കാളിത്തവുമായി മെസ്യൂട്ട് ഓസിലിന്റെ ജർമ്മൻ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രോസ്.
ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ് vs എവർട്ടൺ: സ്വന്തം മൈതാനത്ത് എവർട്ടണെതിരായ അവസാന നാല് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡിനു ജയിക്കാനായിട്ടില്ല. എവർട്ടണിനായി ആദ്യ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 ഗോളുകൾ നേടിയ തിയർണോ ബാരി, 2020-21ൽ ഡൊമിനിക് കാൽവർട്ട്-ലെവിന് ശേഷമുള്ള മികച്ച തുടക്കമാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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