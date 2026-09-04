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ആദ്യ ജയം തേടി ലിവർപൂളും ടോട്ടനവും ഫുൾഹാമും; ആഴ്‌സണലും ചെൽസിയും ഞായറാഴ്‌ച നേര്‍ക്കുനേര്‍

സിറ്റിയിലെത്തിയ എൻസോ ഇന്ന് കളത്തിൽ?; പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ആദ്യ ജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ലിവർപൂളും ടോട്ടനവും.

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Premier League: Liverpool, Tottenham, and Fulham Hunt for First Wins of the Season (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 10:52 AM IST

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ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആവേശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ തുടക്കമാകും. പുതുതായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ച് ലീഗിലെത്തിയ ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് ടൗണിന്‍റെ തട്ടകത്തിൽ ലിവർപൂളാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ലിവർപൂളിന്‍റെ പുതിയ കോച്ചായ അന്തോണി ഇരയോളയ്ക്ക് കീഴിൽ ടീം ആദ്യ ജയം തേടിയാണ് ഇന്ന് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്.

അടുത്ത ആഴ്‌ചയിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ലിവർപൂൾ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ടീമിന്‍റെ പ്രതിരോധ നിരയിലെ പിഴവുകൾ ഇപ്പോഴും ആശങ്കയായി തുടരുകയാണ്. ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ വിൻഡോയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പി.എസ്.ജിയിൽ നിന്നും ടീമിലെത്തിയ ബ്രാഡ്‌ലി ബാർക്കോള ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയേക്കും.

സിറ്റി നിരയിൽ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്; സമ്മർദ്ദത്തിൽ ടോട്ടനം

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ചെൽസിയിൽ നിന്നും വലിയ തുകയ്ക്ക് സിറ്റിയിലെത്തിയ മിഡ്‌ഫീൽഡർ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് കോച്ച് എൻസോ മരെസ്‌കയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന മത്സരമാണിത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ പോയിന്‍റുകളൊന്നും നേടാനാകാത്ത കോവെൻട്രിയാണ് സിറ്റിയുടെ എതിരാളികൾ.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ന്യൂകാസിലിനോട് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോറ്റ ടോട്ടനത്തിനു ഈ വാരം നിർണായകമാണ്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ അവർക്ക് നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിനെതിരെ ജയിച്ചേ തീരൂ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ആൻഫീൽഡിൽ ലിവർപൂളിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നത്. ടോട്ടനത്തെ തോൽപ്പിച്ച ആവേശത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂകാസിൽ ഇന്ന് ബോൺമൗത്തിനെ നേരിടും. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ച ബ്രെന്‍റ്‌ഫോര്‍ഡും സണ്ടർലാൻഡും തമ്മിലും പോരാട്ടമുണ്ട്.

ലണ്ടൻ ഡെർബിയും ഞായറാഴ്‌ചത്തെ വമ്പൻ മത്സരങ്ങളും

പുതിയ കോച്ച് ആൽവാരോ അർബെലോവയ്ക്ക് കീഴിലിറങ്ങുന്ന ഫുൾഹാം തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോയിന്‍റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിൽ നിന്നെത്തിയ പുതിയ സ്‌ട്രൈക്കർ ഗോൺസാലോ മികച്ച ഫോമിലാണെന്നത് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ദക്ഷിണ ലണ്ടൻ ഡെർബിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസാണ് ഫുൾഹാമിന്‍റെ എതിരാളികൾ. പാലസിന്‍റെ പുതിയ കോച്ച് പിയറി സേജിന് ബെൻ ചിൽവെൽ, ക്വിന്‍റണ്‍ ടിംബർ എന്നീ പുതിയ താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിർണായകമാകും. ശനിയാഴ്‌ച നടക്കുന്ന മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡ് ബ്രൈറ്റനെയും, ഹൾ സിറ്റി ആസ്റ്റൺ വില്ലയെയും നേരിടും.

ഞായറാഴ്‌ച ലീഗിൽ രണ്ട് വമ്പൻ പോരാട്ടങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എവർട്ടന്‍റെ തട്ടകത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. കൂടാതെ ആഴ്‌സണല്‍ തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെൽസിയെ നേരിടും. ചെൽസിയുടെ ദുർബലമായ പ്രതിരോധ നിരയ്ക്ക് ആഴ്‌സണലിന്‍റെ കരുത്തരായ മുന്നേറ്റനിര വലിയൊരു പരീക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും ഉയർത്തുക.

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TAGGED:

PREMIER LEAGUE TODAY MATCHES
IPSWICH TOWN VS LIVERPOOL LIVE
ARSENAL VS CHELSEA PREMIER LEAGUE
MANCHESTER CITY VS COVENTRY CITY
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