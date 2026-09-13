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വമ്പന്മാർക്ക് കാലിടറി; ലിവർപൂളിനെയും ചെൽസിയെയും തളച്ച് ഫുൾഹാമും ഹൾ സിറ്റിയും

വമ്പന്മാർക്ക് സമനിലക്കുരുക്ക്; ലിവർപൂളിനെയും ചെൽസിയെയും ഞെട്ടിച്ച് ഫുൾഹാമും ഹൾ സിറ്റിയും, നാടകീയ ജയവുമായി ഫോറസ്റ്റും ഇപ്‌സ്‌വിച്ചും!

CHELSEA VS HULL CITY ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ലിവർപൂൾ VS ഫുൾഹാം ചെൽസി VS ഹൾ സിറ്റി
chelsea vs hull city (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 10:24 AM IST

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ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളായ ലിവർപൂളിനും ചെൽസിക്കും നിരാശ. സ്വന്തം തട്ടകമായ ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫുൾഹാം ലിവർപൂളിനെ ഗോളില്ലാ സമനിലയിൽ (0-0) തളച്ചപ്പോൾ, സീസണിലെ അട്ടിമറി വീരന്മാരായ ഹൾ സിറ്റിയോട് ചെൽസി 2-2 എന്ന നിലയിൽ സമനില വഴങ്ങി. മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റും ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് ടൗണും ആവേശകരമായ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ബോൺമൗത്ത്-ബ്രെന്‍റ്ഫോർഡ് പോരാട്ടം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു.

പുതിയ പരിശീലകൻ ആൻഡോണി ഇരയോളയ്ക്ക് കീഴിൽ പതറുന്ന ലിവർപൂളിന്‍റെ സീസണിലെ നാല് മത്സരങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ സമനിലയാണിത്. നിലവിൽ 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8 പോയിന്‍റുമായി ഹൾ സിറ്റി തോൽവിയറിയാതെ കുതിക്കുമ്പോൾ, ചെൽസിക്ക് 7 പോയിന്‍റാണുള്ളത്.

പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി ലിവർപൂളിനെ പൂട്ടി ഫുൾഹാം

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെതിരെ നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലിറങ്ങിയ ലിവർപൂളിന് ആൻഫീൽഡിൽ ഫുൾഹാമിന്‍റെ പ്രതിരോധം തകർക്കാനായില്ല. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റെത്തിയ ഫുൾഹാം കടുത്ത അച്ചടക്കത്തോടെയാണ് പ്രതിരോധം കാത്തത്. ലിവർപൂളിന്‍റെ വിക്ടർ മുഞ്ഞോസ്, അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്ക് എന്നിവരുടെ സുവർണ്ണ അവസരങ്ങൾ ഫുൾഹാം ഗോൾകീപ്പർ ബെറൻഡ് ലെനോ തടുത്തിട്ടു. ഈ സമനിലയോടെ ഫുൾഹാം സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോയിന്‍റ് സ്വന്തമാക്കി.

ചെൽസിയെ ഞെട്ടിച്ച് ഹൾ സിറ്റി

സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിഡ്‌ജില്‍ ചെൽസിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് പ്രൊമോഷൻ നേടി വന്ന ഹൾ സിറ്റി പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്‍റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ മോർഗൻ റോജേഴ്‌സിലൂടെ ചെൽസിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ബെല്ലൂമി ഇരട്ട ഗോളുകളോടെ കളി തിരിക്കുകയും ആദ്യ പകുതിയിൽ ഹൾ സിറ്റിക്ക് 2-1 ന്‍റെ ലീഡ് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഒടുവിൽ 66-ാം മിനിറ്റിൽ കോൾ പാമറിന്‍റെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ജാവോ പെഡ്രോ നേടിയ ഗോളിലാണ് ചെൽസി തോൽവി ഒഴിവാക്കിയത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെയും ആസ്റ്റൺ വില്ലയെയും വീഴ്ത്തിയെത്തിയ ഹൾ സിറ്റിയുടെ ഈ സീസണിലെ കുതിപ്പ് ലീഗിലെ വലിയ അത്ഭുതമായി മാറുകയാണ്.

വില്ലയെ വീഴ്ത്തി ഫോറസ്റ്റ്

ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ തട്ടകത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ് സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയം കുറിച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ലിയാം ഡെലാപ്പിലൂടെ ഫോറസ്റ്റ് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും അലിസണിലൂടെ വില്ല സമനില പിടിച്ചു. മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങവെ 88-ാം മിനിറ്റിൽ ഇഗോർ ജീസസ് നേടിയ ഗോളിൽ ഫോറസ്റ്റ് തകർപ്പൻ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. വില്ലയ്ക്ക് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ ഒരു ലീഗ് ജയം പോലും നേടാനായിട്ടില്ല.

നാടകീയപ്പോരാട്ടത്തിൽ പാലസിനെ തകർത്ത് ഇപ്‌സ്‌വിച്ച്

സെൽഹർസ്റ്റ് പാർക്കിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ 3-2 ന് ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് ടൗൺ കീഴടക്കി. ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിൽ പാലസ് താരം ആക്സൽ ഡിസാസി ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായി. പത്തുപേരുമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും പാലസ് സ്ട്രാൻഡ് ലാർസനിലൂടെ 2-2 ന് സമനില പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സിയാൻ ഫ്ലെമിംഗ് നേടിയ നാടകീയ ഗോളിൽ ഇപ്‌സ്‌വിച്ച് സീസണിലെ രണ്ടാം വിജയം ആഘോഷമാക്കി. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ബോൺമൗത്തും ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡും 2-2 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. കെവിൻ ഷേഡ് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി.

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TAGGED:

CHELSEA VS HULL CITY
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്
ലിവർപൂൾ VS ഫുൾഹാം
ചെൽസി VS ഹൾ സിറ്റി
LIVERPOOL VS FULHAM

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