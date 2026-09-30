മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കുടുങ്ങി! കുറ്റക്കാരെന്ന് സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷൻ; നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ക്ലബ്
സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു! പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചടക്ക നടപടിയിലേക്ക്.
Published : September 30, 2026 at 12:11 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ ഗുരുതരമായി ലംഘിച്ച കേസിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് സ്വതന്ത്ര കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി. വരുമാനം വ്യാജമായി വർധിപ്പിച്ചും ചിലവുകൾ മറച്ചുവെച്ചും ഒൻപത് വർഷത്തോളം ക്ലബ് കൃത്രിമം കാണിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്നും കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ലഭ്യമായ എല്ലാ നിയമവഴികളും തേടുമെന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പ്രതികരിച്ചു.
900 മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ കൃത്രിമം
പ്രീമിയർ ലീഗ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2009/10 നും 2017/18 നും ഇടയിലുള്ള സീസണുകളിലാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയത്. സ്പോൺസർമാരുമായി വ്യാജ കരാറുകളുണ്ടാക്കി ക്ലബിന്റെ വരുമാനം കൃത്രിമമായി വർധിപ്പിച്ചു. സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കമ്പനികൾ നൽകിയത്. ബാക്കി തുക ക്ലബിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ അബുദാബി യുണൈറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് രഹസ്യമായി നിക്ഷേപിച്ചത്.
Club statement.— Manchester City (@ManCity) September 29, 2026
🔗 https://t.co/yrJ8Z0A52Y pic.twitter.com/0NP2k33JT9
ഈ കാലയളവിൽ ഏകദേശം 900 മില്യൺ പൗണ്ടിലധികം (90 കോടിയിലധികം പൗണ്ട്) തുകയുടെ കൃത്രിമം കാണിച്ച് ക്ലബ് സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാക്കിയതായി കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി. പ്രീമിയർ ലീഗിന്റേയും യുവേഫയുടെയും സാമ്പത്തിക ചിലവേറിയ പരിധികൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കാനാണ് ക്ലബ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. കൂടാതെ, അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാതെ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ക്ലബ് ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചടക്ക നടപടി
🚨 MAJOR BREAKING: Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City GUILTY OF ALL CHARGES related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate… pic.twitter.com/DBPrMnvVL3— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026
മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രീമിയർ ലീഗ് നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ലംഘിച്ചതായി കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിച്ചാർഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു. പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചടക്ക കേസാണിത്. ക്ലബിനെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ ഉടൻ തന്നെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. (പോയിന്റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൽ തുടങ്ങിയ കടുത്ത ശിക്ഷകൾ സിറ്റി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം).
ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി
പ്രീമിയർ ലീഗ് കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി എഫ്സി ശക്തമായ നിരാശയും അത്ഭുതവും രേഖപ്പെടുത്തി. തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ക്ലബ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. കമ്മീഷന്റെ വിധിയിൽ നിയമപരമായും വസ്തുതാപരമായും വലിയ തെറ്റുകളുണ്ടെന്നും, ഇതിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും ക്ലബ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി തങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണ നടപടികളോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
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