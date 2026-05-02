പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടം മുറുകുന്നു: ആഴ്‌സണലിന് ഇന്ന് ഫുൾഹാം പരീക്ഷണം; സമ്മർദ്ദത്തിലായി സിറ്റി

കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഗണ്ണേഴ്‌സ്, യുണൈറ്റഡ്-ലിവർപൂൾ വമ്പൻ പോരാട്ടം നാളെ!

Man City
Man City
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 10:39 AM IST

ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടം നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ഫുൾഹാമിനെതിരെയുള്ള ഇന്നത്തെ മത്സരം ആഴ്‌സണലിന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ്. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായാൽ, നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയേക്കാൾ ആറ് പോയിന്‍റ് മുന്നിലെത്തി കിരീടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കാൻ ആർട്ടെറ്റയ്ക്കും സംഘത്തിനും സാധിക്കും. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ പോരാട്ടങ്ങളും ലീഗിലെ സമ്മർദ്ദവും ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഗണ്ണേഴ്‌സിനു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

ആഴ്‌സണലിന് ആധിപത്യം നേടാം

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ നേടിയ കഷ്ടിച്ചുള്ള ജയത്തോടെ ആഴ്‌സണൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. എഫ്എ കപ്പ് തിരക്കിലായിരുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയേക്കാൾ നിലവിൽ മൂന്ന് പോയിന്‍റ് മുന്നിലാണ് ആഴ്‌സണൽ. ഇന്ന് ഫുൾഹാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ, തിങ്കളാഴ്‌ച എവർട്ടണെ നേരിടുന്നതിന് മുൻപ് സിറ്റിയേക്കാൾ ആറ് പോയിന്‍റ് മുന്നിലെത്താൻ ആഴ്‌സണലിന് സാധിക്കും. ഇത് പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ ടീമിന് വലിയ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കും.

യൂറോപ്യൻ പോരാട്ടവും ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റും

അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെതിരായ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആഴ്‌സണൽ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. മാഡ്രിഡിൽ നടന്ന ആദ്യ പാദ മത്സരം 1-1 സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് ഈ വാരത്തിൽ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, ലീഗിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ശക്തമായ ടീമിനെ തന്നെ ഇറക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ആഴ്‌സണൽ.

സിറ്റി നിരയിൽ മാറ്റങ്ങൾ

തിങ്കളാഴ്‌ച എവർട്ടണെ നേരിടുമ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നിരയിലേക്ക് പ്രമുഖ താരങ്ങളായ റോഡ്രിയും റൂബൻ ഡിയാസും തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. പത്ത് വർഷത്തെ ക്ലബ്ബ് കരിയറിന് ശേഷം താൻ ടീം വിടുകയാണെന്ന് ജോൺ സ്റ്റോൺസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സിറ്റി ഈ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

മറ്റ് പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ

  • യുണൈറ്റഡ് - ലിവർപൂൾ: ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യതയ്ക്കായി പോരാടുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ന് ലിവർപൂളിനെ നേരിടും. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അലക്സാണ്ടർ ഇസാക്കും ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സും തിരിച്ചെത്തുന്നത് ലിവർപൂളിന് വലിയ കരുത്താകും.
  • ആസ്റ്റൺ വില്ല - ടോട്ടനം: ഫുൾഹാമിനോട് തോറ്റ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ട ആസ്റ്റൺ വില്ല ഇന്ന് ടോട്ടനത്തെ നേരിടും. യൂറോപ്പ ലീഗ് സെമി മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ പോരാട്ടം വില്ലയ്ക്കും നിർണ്ണായകമാണ്.
  • റിലഗേഷൻ ഭീഷണി: റിലഗേഷൻ മേഖലയ്ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ടോട്ടനം പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലാണ്. യുവതാരം സാവി സിമ്മൺസിന്‍റെ കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. ചെൽസി, വെസ്റ്റ് ഹാം, ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് തുടങ്ങിയ ടീമുകളും ഇന്ന് വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ട്.

