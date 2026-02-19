തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനല്ല, നോമ്പ് തുറക്കാൻ മാത്രം; പ്രീമിയർ ലീഗ് റമദാൻ ഇടവേളകളിൽ കർശന നിബന്ധന
പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ മുസ്ലിം താരങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പ്രത്യേക ഇടവേള.
ലണ്ടൻ: റമദാൻ മാസത്തിൽ വ്രതമെടുക്കുന്ന മുസ്ലിം കളിക്കാർക്കും ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും മത്സരത്തിനിടെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ ലീഗിലും (ഇഎഫ്എല്) ഇത്തവണയും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു വ്രതമെടുക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് വെള്ളമോ എനർജി ജെല്ലുകളോ കഴിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കാനാണ് ഈ ചെറിയ ഇടവേള അനുവദിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ചകളിൽ വൈകുന്നേരം 5:30-നും ഞായറാഴ്ചകളിൽ 4:30-നും ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലാകും ഈ ഇടവേളകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്.
ഇടവേള അനുവദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
മത്സരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരും മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുകളും ചർച്ച ചെയ്ത് ഇടവേളയ്ക്കുള്ള ഏകദേശ സമയം തീരുമാനിക്കും. മത്സരം തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഗോൾ കിക്ക്, ഫ്രീ കിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോ ഇൻ എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്വാഭാവിക സമയത്താകും നോമ്പ് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ സമയം ടീമുകൾക്ക് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനുള്ള 'ടാക്റ്റിക്കൽ ടൈം ഔട്ടായോ' അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള 'ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്കായോ' ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
2021-ൽ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയും ക്രിസ്റ്റൽ പാലസും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ഇടവേള ആദ്യമായി അനുവദിച്ചത്. അന്ന് ലെസ്റ്റർ താരം വെസ്ലി ഫൊഫാനയ്ക്കും പാലസ് താരം ഷെയ്ഖു കുയാത്തെയ്ക്കും നോമ്പ് തുറക്കാൻ കളി അല്പനേരം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു.
പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം
മുഹമ്മദ് സലാ, വില്യം സാലിബ, റയാൻ ഐറ്റ്-നൂറി, അമദ് ഡിയാലോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ നിലവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ റമദാൻ വ്രതമെടുക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കളിക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുന്ന പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഈ നടപടിയെ താരങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു. 'പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്," എന്ന് മുൻ എവർട്ടൺ താരം അബ്ദുല്ലയെ ഡൗക്കോറെ മുൻപ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
പരിശീലനത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ
റമദാൻ സമയത്ത് കളിക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഹലാൽ ഭക്ഷണക്രമം ക്ലബ്ബുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. സാദിയോ മാനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ താരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം, വ്രതമെടുക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ക്ലബ്ബുകൾ പരിശീലന ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട്. ടീം ഷെഫുമാർ കളിക്കാർക്കായി പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാൽ വീട്ടിലേതിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ക്ലബ്ബുകളിലും ലഭിക്കുന്നതെന്ന് താരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
