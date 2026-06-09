ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സിറാജിന് വിശ്രമം; പകരക്കാരനായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ടീമിലേക്ക്
മുഹമ്മദ് സിറാജിന് വിശ്രമം; പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിൽ
Published : June 9, 2026 at 4:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ഒഴിവാക്കി. പകരക്കാരനായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.
തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സിറാജിന്റെ ജോലിഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ സംഘവും ടീം മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് താരത്തിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സീസണിന് മുന്നോടിയായി സിറാജിന് മതിയായ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രസിദ്ധിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്
അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഐപിഎൽ 2026-ൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ പുറത്തെടുത്തത്. 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് താരം 16 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതിനകം 5 ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധ് 8 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2023 നവംബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടി20 കളിച്ചത്. ജൂൺ 13-ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും പ്രസിദ്ധ് അംഗമാണ്.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
Prasidh Krishna replaces Mohd. Siraj in #TeamIndia's T20I squads for Ireland & England.
Siraj has been advised a period of rest as part of his workload management programme.
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ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്യാപ്റ്റൻ; വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ടീമിൽ
സൂര്യകുമാർ യാദവിന് പകരം ശ്രേയസ് അയ്യറാണ് പുതിയ ടി20 ക്യാപ്റ്റൻ. തിലക് വർമ്മയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ടീമിലിടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന 15 വയസ്സുകാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ടീമിലുണ്ട്.
ജൂൺ 26, 28 തീയതികളിൽ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ അയർലൻഡിനെതിരെ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളും, ജൂലൈ 1 മുതൽ 11 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുക. ഇതിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ജപ്പാനിലെ നഗോയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യൻ ടീം പങ്കെടുക്കും.
ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീം (പുതുക്കിയത്):
ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവി ബിഷ്ണോയ്, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.
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