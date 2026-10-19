അഗാര്ക്കറിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് സെലക്ടറായി പ്രഗ്യാന് ഓജ, രമേഷ് പവാര് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയില്
അഗാര്ക്കറിന് പകരം സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടക്കാല ചെയര്മാനായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു പ്രഗ്യാന് ഓജ.
Published : October 19, 2026 at 5:32 PM IST
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെലക്ടറായി മുന് താരം പ്രഗ്യാന് ഓജയെ നിയമിച്ച് ബിസിസിഐ. അജിത് അഗാര്ക്കര് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഒഴിവിലാണ് സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരം ഓജ സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്മാന് ആവുക. അഗാര്ക്കറിന് പകരം ഇടക്കാല ചെയര്മാനായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു ഓജ. അതേസമയം മുന് സ്പിന്നര് രമേഷ് പവാറിനെ ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി. ശിവ് സുന്ദര് ദാസ്, ആര്.പി സിങ്, അജയ് രാത്ര, രമേഷ് പവാര് എന്നിവരാണ് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്.
ഒഡിഷയിലെ ഭുവനേശ്വര് സ്വദേശിയായ പ്രഗ്യാന് ഓജ 24 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചിട്ടുളളത്. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 113 വിക്കറ്റുകള് താരം നേടി. കരിയറില് ഏഴ് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ഒരു തവണ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും പ്രഗ്യാന് ഓജ സ്വന്തമാക്കി. 2008ല് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ഓജ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് അരങ്ങേറിയത്.
തുടര്ന്ന് 2009ല് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലും താരം അരങ്ങേറി. 2013ല് സച്ചിന് ടെണ്ടുല്ക്കറുടെ വിടവാങ്ങല് ടെസ്റ്റിലാണ് പ്രഗ്യാന് ഓജ ഇന്ത്യക്കായി അവസാനമായി കളിച്ചത്. അന്ന് ആ മത്സരത്തില് 10 വിക്കറ്റുകള് നേടിയ താരം പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
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48-കാരനായ രമേഷ് പവാർ 2004 മുതൽ 2007 വരെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും 31 ഏകദിനങ്ങളിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അനുഭവസമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകും. മുംബൈ സ്വദേശിയായ പവാർ, ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി രണ്ടുതവണ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടീം ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടവും 2022-ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡലും നേടി. പിന്നീട് ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലേക്ക് (നിലവിൽ ബി.സി.സി.ഐ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്) സ്പിൻ ബൗളിംഗ് പരിശീലകനായി മാറിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊഴം അവസാനിച്ചത്.
ചീഫ് സെലക്ടറായിരുന്ന അജിത് അഗാർക്കർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് സീനിയർ സെലക്ഷൻ പാനലിൽ ഒഴിവ് വന്നത്.
"പുരുഷ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കാലാവധിയിൽ അജിത് അഗാർക്കർ കാണിച്ച പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും ദൃഢനിശ്ചയത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കും ബി.സി.സി.ഐ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 2023 ജൂലൈയിൽ ചുമതലയേറ്റ അഗാർക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് നിർണായകമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സമിതി കടന്നുപോയത്. ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യ മൂന്ന് ഐ.സി.സി ട്രോഫികളും രണ്ട് ഏഷ്യാ കപ്പ് കിരീടങ്ങളും, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളും നേടി", ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
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