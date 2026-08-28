ETV Bharat / sports

ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി പ്രഗ്നാനന്ദ; സമ്മാനത്തുക 1.91 കോടി രൂപ

ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ ഫൈനൽസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് കിരീടം; ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: : ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ കിരീടം നേടി ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ്‌മാസ്റ്റര്‍ ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദ. ഇറ്റാലിയൻ-അമേരിക്കൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഫാബിയാനോ കരുവാനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ കിരീടനേട്ടം. മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയാണ് 21കാരനായ ഇന്ത്യൻ താരം ഈ സുവർണ്ണ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

ഫൈനലിന്‍റെ അവസാന ദിവസത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ എതിരാളിയായ കരുവാനയേക്കാൾ ആറ് പോയിന്‍റ് പിന്നിലായിരുന്നു പ്രഗ്നാനന്ദ. എന്നാൽ കരുവാനയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ട് റാപ്പിഡ് ഗെയിമുകളും വിജയിച്ച് പ്രഗ്നാനന്ദ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ബ്ലിറ്റ്‌സ് സെക്ഷനിലും മികച്ച ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തിയ താരം 15-13 എന്ന സ്കോറിനാണ് കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത്.

ഈ വിജയത്തോടെ ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ബഹുമതി പ്രഗ്നാനന്ദ സ്വന്തമാക്കി. 2,00,000 യു.എസ് ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 1.91 കോടി രൂപ) സമ്മാനത്തുകയായി പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് ലഭിക്കുക.

ആറ് പോയിന്‍റിന്‍റെ വ്യത്യാസം മറികടന്ന പോരാട്ടം

ക്ലാസിക്കൽ ഗെയിമുകൾക്ക് ശേഷം കരുവാനയ്ക്ക് ആറ് പോയിന്‍റിന്‍റെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റാപ്പിഡ് സെക്ഷനിൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച പ്രഗ്നാനന്ദ മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി പൂർണ്ണമായി മാറ്റിമറിച്ചു. പിന്നീട് നിർണ്ണായകമായ നാല് ബ്ലിറ്റ്‌സ് മത്സരങ്ങളിലും കളി സമനിലയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്‍റെ ലീഡ് നിലനിർത്താനും കിരീടത്തിലേക്ക് എത്താനും താരത്തിന് സാധിച്ചു.

സമ്മാനത്തുകയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ:

  • ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദ: $200,000 (1.91 കോടി രൂപ)
  • ഫാബിയാനോ കരുവാന: $125,000 (1.19 കോടി രൂപ)
  • വെസ്ലി സോ: $75,000
  • വിൻസെന്‍റ് കീമർ: $50,000

ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2027 ടൂറിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത

ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ അടുത്ത സീസണിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ജേതാവായ പ്രഗ്നാനന്ദ, റണ്ണറപ്പായ കരുവാന, മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വെസ്ലി സോ എന്നിവർക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാം. ഇതുവരെ ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂറിന്‍റെ 11 പതിപ്പുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരം കിരീടം ചൂടുന്നത്. മാഗ്നസ് കാൾസൺ (നോർവേ), വെസ്ലി സോ (അമേരിക്ക), അലിറേസ ഫിറൂസ്‌ഡ (ഫ്രാൻസ്), ഫാബിയാനോ കരുവാന (അമേരിക്ക) എന്നീ നാല് കളിക്കാർ രണ്ട് തവണ വീതം ഈ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ പതിപ്പിൽ വെറും മൂന്ന് ടൂർണമെന്‍റുകള്‍ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂറിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ആറ് ടൂർണമെന്‍റുകളുണ്ട്.

Also Read: മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വേയും വരുന്നു! ഒക്ടോബർ 6ന് ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദ മത്സരം

TAGGED:

GRAND CHESS TOUR WINNER PRAGG
PRAGGNANANDHAA NEWS
ആർ പ്രഗ്നാനന്ദ
PRAGG GRAND CHESS TOUR VICTORY
GRAND CHESS TOUR 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.