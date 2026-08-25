ETV Bharat / sports

പ്രഗ്നാനന്ദ ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ ഫൈനലിൽ; കിരീടപ്പോരില്‍ ഫാബിയാനോ എതിരാളി

ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രഗ്നാനന്ദ; കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഫാബിയാനോ കരുവാന എതിരാളി.

PRAGGNANANDHAA GCT FINAL GCT TOUR 2026 FINAL SCHEDULE PRAGGNANANDHAA VS FABIANO CARUANA GRAND CHESS TOUR 2026
Praggnanandhaa (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ്‌മാസ്റ്റര്‍ ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് 2026 ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂറിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത കുതിപ്പ്. ആവേശകരമായ സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ വിൻസെന്‍റ് കീമറെ 17-3 എന്ന വമ്പൻ സ്കോറിന് തകർത്ത് പ്രഗ്നാനന്ദ ടൂർണമെന്‍റിലെ ഫൈനലിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി മാറി.

ആദ്യം നടന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ 9-3 എന്ന ശക്തമായ ലീഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം, പിന്നാലെ നടന്ന രണ്ട് റാപ്പിഡ് ഗെയിമുകളിലും 4-0 ന് പൂർണ്ണ വിജയം നേടിയാണ് ഫൈനൽ ബർത്ത് ഉറപ്പാക്കിയത്. സെമിയില്‍ ഇനി നാല് ബ്ലിറ്റ്സ് ഗെയിമുകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും, അതിൽ കീമർ മികച്ച സ്കോർ നേടിയാൽ പോലും പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ കൂറ്റൻ ലീഡിനെ മറികടക്കാൻ ജർമ്മൻ താരത്തിന് സാധിക്കില്ല.

ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ അധികൃതർ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് ഹാൻഡിലിലൂടെ പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ ഈ തകർപ്പൻ ഫൈനൽ പ്രവേശം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. "പ്രഗ്നാനന്ദ ആദ്യ ഫൈനലിസ്റ്റ്! വിൻസെന്‍റ് കീമർക്കെതിരായ രണ്ട് റാപ്പിഡ് ഗെയിമുകളും വിജയിച്ച് താരം 2026 ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂർ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടി. നാല് ബ്ലിറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ തന്നെ പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് ആർക്കും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ലീഡുണ്ട്," എന്ന് അവർ കുറിച്ചു.

ഫൈനൽ പാതയും സമ്മാനത്തുകയും

ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂറിൽ പോളണ്ട് സൂപ്പർ റാപ്പിഡ് ആന്‍ഡ് ബ്ലിറ്റ്സ്, റൊമാനിയ സൂപ്പർ ചെസ് ക്ലാസിക്, ക്രോയേഷ്യ സൂപ്പർ റാപ്പിഡ് ആന്‍ഡ് ബ്ലിറ്റ്സ്, സെന്‍റ് ലൂയിസ് റാപ്പിഡ് ആന്‍ഡ് ബ്ലിറ്റ്സ്, സിൻക്യൂഫീൽഡ് കപ്പ്, ഒടുവിൽ ജിസിടി ഫൈനൽസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ സെന്‍റ് ലൂയിസ് റാപ്പിഡ് ആന്‍ഡ് ബ്ലിറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളിലും, സിൻക്യൂഫീൽഡ് കപ്പിലും പ്രഗ്നാനന്ദ നടത്തിയ അസാമാന്യ പ്രകടനമാണ് ഫൈനൽ ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തത്. സിൻക്യൂഫീൽഡ് കപ്പിൽ വെസ്ലി സോയ്ക്കൊപ്പം 5.5 പോയിന്‍റോടെ പ്രഗ്നാനന്ദ ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടിരുന്നു.

ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ ചെസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുക സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ, ഈ ടൂർണമെന്‍റിലെ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2027-ലെ ഗ്രാൻഡ് ചെസ് ടൂറിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യതയും ലഭിക്കും.

കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ എതിരാളി ഫാബിയാനോ കരുവാന

ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ താരം ഫാബിയാനോ കരുവാനയാണ് പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ എതിരാളി. മറ്റൊരു സെമിഫൈനലിൽ വെസ്ലി സോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കരുവാന ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. ചെസ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാകും ഇനി ഫൈനൽ വേദിയാകുക.

Also Read: ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിനു ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ വൻ കുതിപ്പ്; 12 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി

TAGGED:

PRAGGNANANDHAA GCT FINAL
GCT TOUR 2026 FINAL SCHEDULE
PRAGGNANANDHAA VS FABIANO CARUANA
GRAND CHESS TOUR 2026
GRAND CHESS TOUR FINAL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.