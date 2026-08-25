വനിതാ ടീമിന് കോച്ചില്ലാഞ്ഞിട്ടും പോരാടി, പുരുഷ ടീമിന് എന്തുപറ്റി? ഹോക്കി ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ശ്രീജേഷ്
ഹോക്കി ലോകകപ്പിലെ നാണംകെട്ട പുറത്താകലിൽ അധികൃതർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പി.ആർ. ശ്രീജേഷ്.
Published : August 25, 2026 at 9:38 AM IST
മുംബൈ: നെതർലൻഡ്സില് നടക്കുന്ന ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെമി ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ, ടീം മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പി.ആർ. ശ്രീജേഷ്. ലോകകപ്പിലുണ്ടായ ദയനീയ പരാജയങ്ങളും വീഴ്ചകളും മൂടിവെക്കാൻ ഹോക്കി ഇന്ത്യ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനെ ഒരു പ്രതിരോധമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുമെന്ന് ശ്രീജേഷ് തുറന്നടിച്ചു.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ പൂൾ ഇ ലെ രണ്ട് കളികളിലും പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇന്ത്യ മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായത്. നെതർലൻഡ്സിനോട് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോറ്റ ഇന്ത്യ, ഇന്നലെ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയോട് 3-5 എന്ന സ്കോറിനാണ് പരാജയം സമ്മതിച്ചത്.
'ലോകകപ്പ് ഒരു പരീക്ഷണ വേദിയല്ല'
ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയെയും സുതാര്യതക്കുറവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടുത്ത പരിഹാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കുറിപ്പാണ് ശ്രീജേഷ് തന്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ പങ്കുവെച്ചത്.
'ആരും വിഷമിക്കേണ്ട... ലോകകപ്പിന് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മെഡൽ നേടൂ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങാം. ലോകകപ്പിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ പിഴവുകളും മറച്ചുവെക്കാൻ അത് മാത്രം മതിയല്ലോ," ശ്രീജേഷ് കുറിച്ചു. ലോകകപ്പ് എന്നത് വെറുമൊരു റിഹേഴ്സലല്ല, മറിച്ച് കായികലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
Don’t worry… the World Cup doesn’t matter. 🤡— sreejesh p r (@16Sreejesh) August 24, 2026
The Asian Games are coming. Win a medal 🥇 there, and then we can start dreaming about LA 2028. Apparently, that’s enough to cover everything that went wrong at the World Cup.
Women’s chief coach on holiday just before the World…
വനിതാ ടീമിന്റെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ശ്രീജേഷ്
ടൂർണമെന്റിനു തൊട്ടുമുമ്പ് വനിതാ ടീമിന്റെ ചീഫ് കോച്ച് സോയർഡ് മരീനെ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടും, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത വനിതാ ടീമിനെ ശ്രീജേഷ് അഭിനന്ദിച്ചു. എന്നാൽ പുരുഷ ടീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ പുലർത്തുന്ന നിസ്സംഗതയെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
"വനിതാ ടീമിന്റെ ചീഫ് കോച്ച് ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവധിയിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ സർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടുകയും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ പൂർണ്ണ അവകാശം കളിക്കാർക്ക് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ എവിടെയാണ് അധികൃതരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം? ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന ഘട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ ചീഫ് കോച്ച് കൂടെയില്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ടീം എങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?" ശ്രീജേഷ് ചോദിച്ചു.
സ്ഥിരം ന്യായീകരണങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്ഥാനമില്ല
സമീപകാലത്ത് ജൂനിയർ പുരുഷ ടീമിന്റെ ചീഫ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കപ്പെട്ട ശ്രീജേഷ്, ടീം തോൽക്കുമ്പോഴെല്ലാം അധികൃതർ സ്ഥിരമായി നിരത്താറുള്ള സാങ്കേതിക ന്യായീകരണങ്ങളെയും തുറന്നുകാട്ടി.
'പുരുഷ ടീം ഒരു മുൻനിര ടീമിനോട് തോറ്റാൽ ഉടൻ പറയും: 'ഇതൊരു പഠനാനുഭവമാണ്' എന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏഷ്യൻ ടീമിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ 'വലിയ വിജയം' എന്നും, നന്നായി കളിച്ചാൽ 'മികച്ച പ്രകടനം' എന്നും പറയും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉയരുന്ന അസുഖകരമായ ചോദ്യം ഇതാണ്: നമ്മൾ വെറുതെ 'നല്ല ഹോക്കി' കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകൾക്കെതിരെ 'വിജയിക്കാൻ' ശേഷിയുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണോ വാർത്തെടുക്കുന്നത്?"
Moments from the Indian Men’s Team’s Pool E clash against Argentina at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 📸— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 24, 2026
Sukhjeet Singh scored twice, while Hardik Singh added India’s third goal in the 3–5 result. #HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsARG pic.twitter.com/A6qZQapYro
പഠനം, നല്ല ഹോക്കി, വരാനിരിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റുകള് എന്നീ സ്ഥിരം ന്യായീകരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീജേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. "അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരാണ് ഈ കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെടുക? എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി... ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ?" - മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ ചോദിച്ചു.
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