ETV Bharat / sports

ജൂനിയർ ഹോക്കി പരിശീലകനായി പിആര്‍ ശ്രീജേഷ് തുടരുമോ? വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകി ഇതിഹാസ താരം

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ കരാർ അവസാനിച്ചതിനാലാണ് ശ്രീജേഷ് വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചത്.

PR Sreejesh
PR Sreejesh Re-Applies for India Junior Mens Hockey Coach Post (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ ഇതിഹാസവും മലയാളി താരവുമായിരുന്ന പിആർ ശ്രീജേഷ് ദേശീയ ജൂനിയർ ടീമിന്‍റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ കരാർ അവസാനിച്ചതിനാലാണ് താരം വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചത്. നിയമനത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും.

രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ശ്രീജേഷിനെ 2024 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ജൂനിയർ പുരുഷ ടീമിന്‍റെ ചീഫ് കോച്ചായി നിയമിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന എഫ്‌ഐഎച്ച് പുരുഷ ഹോക്കി ജൂനിയർ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ശ്രീജേഷിന്‍റെ മികവാണ്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം.

PR Sreejesh
PR Sreejesh (IANS)

വീണ്ടും അപേക്ഷ നല്‍കിയതില്‍ ശ്രീജേഷ് പിടിഐയോട് പ്രതികരിച്ചു.'അതെ, ലോകകപ്പിന് ശേഷം എന്‍റെ കരാർ അവസാനിച്ചു, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 21 ന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ പരസ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു. ആറോ ഏഴോ പേർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാമെന്ന് ശ്രീജേഷ് പറഞ്ഞു. 'ശ്രീജേഷ് ഉൾപ്പെടെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിംഗും അഭിമുഖവും നടത്തും, അടുത്ത 7-14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിയമനം നടത്തുമെന്ന് ദേശീയ ഹോക്കി സെക്രട്ടറി ജനറ ഭോല നാഥ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം എഫ്‌ഐഎച്ച് പ്രോ ലീഗിന്‍റെ റൂർക്കല ലെഗിൽ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ പുരുഷ ടീമിന്‍റെ മോശം പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും ഭോല നാഥ് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും ലോകകപ്പും ഉൾപ്പെടുന്ന തിരക്കേറിയ സീസണായതിനാൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മികച്ച കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ചീഫ് കോച്ച് ക്രെയ്‌ഗ് ഫുൾട്ടൺ ടീമിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂർണമെന്‍റുകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി പ്രോ ലീഗിലെ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം യുവതാരങ്ങളെയും പുതിയ കളിക്കാരെയും പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ലഭിച്ചു, അതിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് ഭോല നാഥ് പറഞ്ഞു.

PR Sreejesh
PR Sreejesh (IANS)

ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ 25 വരെ നടക്കുന്ന എഫ്‌ഐഎച്ച് പ്രോ ലീഗിന്‍റെ ഹൊബാർട്ട് ലെഗ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ പുറപ്പെടും, അവിടെ അവർ ആതിഥേയരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയെയും സ്‌പെയിനിനെയും നേരിടും. സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പുറത്തായതിനെത്തുടർന്ന്, മിഡ് ഫീൽഡർ ഹാർദിക് സിംഗ് ടീമിനെ നയിക്കും.

Also Read: കുതിപ്പ് തുടരാൻ ഇന്ത്യ; പാകിസ്ഥാന് ഇന്ന് ജീവൻമരണ പോരാട്ടം; നമീബിയക്കെതിരെ ജയം അനിവാര്യം

TAGGED:

INDIA JUNIOR MENS HOCKEY COACH
PR SREEJESH COACHING CAREER
INDIAN HOCKEY NEWS
പി ആർ ശ്രീജേഷ്
INDIAN JUNIOR HOCKEY TEAM COACH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.