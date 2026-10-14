ഇനിയെന്തിന് മുതിർന്ന താരങ്ങൾ, യുവ കളിക്കാരെ സജ്ജരാക്കൂ; ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ടീം സെലക്ഷനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ശ്രീജേഷ്
മൻദീപ് സിംഗ്, അമിത് രോഹിദാസ്, ജർമൻപ്രീത് സിംഗ്, നീലകണ്ഠ ശർമ്മ എന്നിവർ അവസാന മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ശ്രീജേഷിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ടൂർണമെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം
Published : October 14, 2026 at 2:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര കളിക്കാരെ കളത്തിലിറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ പി.ആർ. ശ്രീജേഷ്. 2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിന് മുമ്പുള്ള വെല്ലുവിളികൾക്കായി ടീമിന്റെ ശക്തി നിലനിര്ത്താനും യുവ കളിക്കാരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരമായി ആണ് ടൂർണമെന്റിനെ കണക്കാക്കേണ്ടതെന്നും ശ്രീജേഷ്.
ലോകകപ്പിനും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും ശേഷം ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന ടൂർണമെന്റായിരിക്കും ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി. ലോകകപ്പിനും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും ഇടയിൽ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ഇടവേളയും തുടർന്ന് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് മൂന്ന് ആഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെ, പ്രധാന കളിക്കാരുമായി മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ മത്സരം ടീമിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.
"ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നമ്മൾ സ്വർണം നേടി, എന്നിട്ടും ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്കായി നമ്മുടെ മികച്ച കളിക്കാരുമായി നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. വലിയ വെല്ലുവിളികൾ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാന കളിക്കാരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യത ഈ ടൂർണമെന്റിന് അർഹമാണോ?" ശ്രീജേഷ് എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു."പാകിസ്ഥാൻ പോലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല! നമ്മുടെ താരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്, യുവ കളിക്കാർക്ക് സ്വയം തെളിയിക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ അവസരം നൽകിക്കൂടെ?" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.ടീമിന്റെ സമീപനം ദീർഘകാല ആസൂത്രണത്തിലൂടെയാണോ അതോ മറ്റൊരു ട്രോഫി നേടുക എന്നതിലൂടെയാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
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അതേസമയം മുഖ്യ പരിശീലകന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും മുതിർന്ന കളിക്കാർ അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചു."നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ രണ്ടാം നിരയുണ്ടോ, അതോ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതോ മറ്റൊരു ട്രോഫിയാണോ ചീഫ് കോച്ചിന് ഹോട്ട് സീറ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മാർഗം? ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഭാവിക്കായി ഒരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണോ അതോ വർത്തമാനകാലത്ത് സ്ഥാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണോ? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒളിമ്പിക്സിന് മുന്നോടിയായി ഹോക്കി ടീമിനെ മികച്ചതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മൻദീപ് സിങ്, അമിത് രോഹിദാസ്, ജർമൻപ്രീത് സിങ്, നീലകണ്ഠ ശർമ എന്നിവർ അവസാന മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ശ്രീജേഷിന്റെ വിടവാങ്ങൽ ടൂർണമെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം.യുവ പ്രതിരോധ താരം അമൻദീപ് ലക്ര, ഫോർവേഡ് ആദിത്യ അർജുൻ ലാലേജ് എന്നിവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ടീമിൽ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഗോൾകീപ്പർ കൃഷൻ ബഹാദൂർ പഥക് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ജേതാക്കളായ ടീമിന്റെ കരുത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.
പഞ്ചാബിലേക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ്. ജലന്ധറിലും മൊഹാലിയിലുമായി മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. അടുത്ത തലമുറയെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ചെലവിൽ മറ്റൊരു കിരീടം നേടരുത് എന്നതാണ് ശ്രീജേഷിന്റെ സന്ദേശം. "ട്രോഫികൾ പ്രധാനമാണ്. തുടർച്ചയായി വിജയിക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് അതിലും പ്രധാനമാണ്," അദ്ദേഹം എഴുതി.ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വിജയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ 2028 ഒളിമ്പിക്സിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയതിനാൽ, ഒക്ടോബർ 27-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ടീമിന്റെ മത്സരശേഷി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ആഴം വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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