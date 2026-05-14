'വിദേശ പരിശീലകന് വേണ്ടി എന്നെ ഒഴിവാക്കി'; ഹോക്കി ഇന്ത്യക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് പിആര്‍ ശ്രീജേഷ്

ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയിൽ വൻ വിവാദം: വിദേശ കോച്ചിനായി തന്നെ മാറ്റിയെന്ന് പി.ആർ ശ്രീജേഷിന്‍റെ ആരോപണം.

Published : May 14, 2026 at 11:26 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം കോച്ച് സ്ഥാനത്തുനിന്നും തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറ്റിയതിനെതിരെ ഹോക്കി ഇന്ത്യയോട് രൂക്ഷമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി മലയാളി ഹോക്കി ഇതിഹാസം പി.ആർ ശ്രീജേഷ്. മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടും തന്നെ മാറ്റിയത് വിദേശ കോച്ചിന് വഴിമാറാനാണെന്ന് ശ്രീജേഷ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. എല്ലാ ടൂർണമെന്‍റുകളിലും ടീമിനെ മെഡൽ നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടും തന്നെ മാറ്റിയ തീരുമാനം ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ കൂടിയായ ശ്രീജേഷ് പറഞ്ഞു.

വിജയങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും പുറത്താക്കൽ

"അഞ്ച് ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ നിന്ന് ജൂനിയർ ലോകകപ്പ് വെങ്കല മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഒന്നര വർഷത്തെ എന്‍റെ കോച്ചിംഗ് കരിയർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു," ശ്രീജേഷ് കുറിച്ചു. ശ്രീജേഷിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ ടീം പുരുഷ ജൂനിയർ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ സ്വർണ്ണവും, സുൽത്താൻ ഓഫ് ജോഹർ കപ്പിലും എഫ്.ഐ.എച്ച് (FIH) ജൂനിയർ ലോകകപ്പിലും വെങ്കലവും നേടിയിരുന്നു. മോശം പ്രകടനത്തിന്‍റെ പേരിൽ കോച്ചുമാരെ മാറ്റുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടും ഒരു വിദേശ കോച്ചിന് വേണ്ടി തന്നെ മാറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹോക്കി ഇന്ത്യയോട് ചോദ്യങ്ങൾ

തന്‍റെ പുറത്താക്കലിന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്‍റ് നൽകിയ വിശദീകരണവും ശ്രീജേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി. സീനിയർ പുരുഷ ടീമിന്‍റെ ചീഫ് കോച്ചിന് ജൂനിയർ ടീമിലും വിദേശ കോച്ച് വേണമെന്നാണ് താല്‍പര്യം എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. ഇത് ജൂനിയർ തലം മുതൽ സീനിയർ തലം വരെ ഹോക്കിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഫെഡറേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ "ഇന്ത്യൻ കോച്ചുമാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി വളർത്താൻ കഴിയില്ലേ?" എന്ന ശക്തമായ ചോദ്യമാണ് ശ്രീജേഷ് ഉന്നയിച്ചത്.

കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധം

2036 ഒളിമ്പിക്‌സിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ശ്രീജേഷിനെപ്പോലുള്ള കോച്ചുമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഈ വർഷം മാർച്ച് 7-ന് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ശ്രീജേഷ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പിന്തുണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി, നാല് പ്രധാന ടീമുകളിലും ഇന്ത്യൻ കോച്ചുമാരേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വിദേശ കോച്ചുമാരിലാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ശ്രീജേഷ് തന്‍റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

