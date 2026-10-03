ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത്! അപ്രതീക്ഷിത സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ കരിയർ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ? ആവേശം അടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഗോൾവേട്ട തുടരുന്നവരും!
Published : October 3, 2026 at 5:20 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം അടങ്ങി മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും, മൈതാനത്തെ ആ അവിസ്ണരണീയ നായകന്മാരുടെ ജീവിതം അപ്പാടെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ലോകം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കളിക്കാരെയും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ആഗോള ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ടൂർണമെന്റായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷമുള്ള മാസങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിത ട്രാൻസ്ഫര് നാടകങ്ങളും, നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വകാര്യതയും, കനത്ത വെല്ലുവിളികളുമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സിന്റെ പ്രശസ്തിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടുന്നവരും, പുതിയ ലീഗുകളിൽ ഗോൾവേട്ട തുടരുന്നവരുമായി ഈ ലോകകപ്പ് താരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ മൈതാനത്തെ പോരാട്ടങ്ങളേക്കാൾ നാടകീയമായി മുന്നേറുന്നു.
വൊസീന്യ (കേപ് വെർദെ ഗോൾകീപ്പർ)
ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ സ്പെയിനെ ഗോളടിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തളച്ചിട്ടതോടെയാണ് കേപ് വെർദെയുടെ ഈ ഗോൾകീപ്പർ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വെറും 56,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന വൊസീന്യക്ക് പെട്ടെന്നാണ് അത് 2.84 കോടിയായി ഉയർന്നത്. എന്നാൽ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രശസ്തി അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സന്തോഷമല്ല നൽകിയത്.
'എന്റെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും എനിക്ക് നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തിജീവിതമില്ല. ഈ പുതിയ ജീവിതത്തേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം പഴയ സാധാരണ ജീവിതമായിരുന്നു," അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. നിലവിൽ ചിലിയിലെ 'കോളോ കോളോ' ക്ലബ്ബിനായി കളിക്കുന്ന 40-കാരനായ താരം, വിരമിക്കൽ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 2027 ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് വരെ കളി തുടരാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടിം പെയ്ൻ (ന്യൂസിലാൻഡ്)
സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയ മറ്റൊരു താരമാണ് ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ടിം പെയ്ൻ. ലോകകപ്പിലെ 'ഏറ്റവും അറിയപ്പെടാത്ത താരം' ആരെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അർജന്റീനിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ വാലൻ സ്കാർസിനി നടത്തിയ ഒരു പോളിലൂടെയാണ് പെയ്ൻ പ്രശസ്തനായത്. ഒറ്റയടിക്ക് 51 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിനെയാണ് താരത്തിന് ലഭിച്ചത്. ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ പരാഗ്വേൻ ക്ലബ്ബായ 'ഒളിമ്പിയ' പെയ്നെ സ്വന്തമാക്കി. തന്റെ വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വാധീനം പണമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് അംബാസഡറാകാനും മാനസികാരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിനുമായാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇവാൻ ബാർട്ടൻ (റഫറി)
പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിലും ആ ശബ്ദം ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ മറക്കില്ല. "റിവ്യൂവിന് ശേഷം, പരാഗ്വേയുടെ പത്താം നമ്പർ താരം വായ മൂടിപ്പിടിച്ചു. തീരുമാനം ചുവപ്പ് കാർഡ്!" എന്ന് മൈതാനത്ത് സിംഹഗർജ്ജനം നടത്തിയ എൽ സാൽവദോറുകാരനായ റഫറിയാണ് ഇവാൻ ബാർട്ടൻ. തർക്കത്തിനിടയിൽ വായ മൂടിപ്പിടിക്കുന്ന കളിക്കാരെ പുറത്താക്കണമെന്ന പുതിയ നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കി മിഗ്വൽ അൽമിറോണിന് അദ്ദേഹം ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയിരുന്നു. ലോകകപ്പിന് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിലെ ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ബാർട്ടൻ, ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ 40-ാം സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഒരു കളിക്കാരന് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു.
സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ (കേപ് വെർദെ)
അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഇടതുവശത്തുനിന്ന് കബ്രാൾ തൊടുത്ത ആ തകർപ്പൻ ഗോൾ ആരും മറക്കാനിടയില്ല. ആ ഗോൾ നേട്ടത്തിന് ശേഷം തുർക്കി ക്ലബ്ബായ ട്രാബ്സൺസ്പോറിലാണ് താരം ചേർന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ അത്ര നല്ല തുടക്കമല്ല കബ്രാളിന് ലഭിച്ചത്. യൂറോപ്പ ലീഗ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതിനു ശേഷം മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും പകരക്കാരന്റെ ബെഞ്ചിലാണ് ഈ താരത്തിന്റെ സ്ഥാനം.
ഫെറാൻ ടോറസ് (സ്പെയിൻ)
ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് മുൻപ് വരെ സ്പാനിഷ് ആരാധകരുടെ ട്രോളുകൾക്ക് ഇരയായിരുന്ന താരമാണ് ഫെറാൻ ടോറസ്. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ മെസ്സിപ്പടയ്ക്കെതിരെ വിജയഗോൾ നേടി ടോറസ് ചരിത്രപുരുഷനായി. ലോകകപ്പിന് ശേഷം ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പാരിസ് സെന്റ് ഷെർമൈനിലേക്ക് (പി.എസ്.ജി) മാറിയ താരം അവിടെ തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം ഏഴ് ഗോളുകൾ ടോറസ് അടിച്ചുകൂട്ടി കഴിഞ്ഞു.
ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന)
തന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് മെസ്സി അർജന്റീനയെ നയിക്കുമെന്ന് ആരാധകർ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ നേടി ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മെസ്സി മാറി. എന്നാൽ ഫൈനലിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓഗസ്റ്റിൽ പിതാവ് ജോർജ്ജിന്റെ വിയോഗം മെസ്സിയെ മാനസികമായി തളർത്തിയെങ്കിലും ഇന്റര് മയാമിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മികച്ച കളി തുടരുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെസ്സി, അടുത്ത ആഴ്ച ബ്യൂണസ് ഐറിസിൽ ബെനിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തോടെ അർജന്റീന ജേഴ്സിയില് നിന്ന് പടിയിറങ്ങും.
കിലിയൻ എംബാപ്പെ (ഫ്രാൻസ്)
മെസ്സിയുടെ ലോകകപ്പ് ഗോൾ റെക്കോർഡ് വെറും 26 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലനിന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി എംബാപ്പെ ആ റെക്കോർഡ് മറികടന്നു. 27 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലോകകപ്പിൽ 22 ഗോളുകൾ എംബാപ്പെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ലോകകപ്പിന് ശേഷം റയൽ മാഡ്രിഡിൽ തിരിച്ചെത്തിയ താരം ഹോസെ മൗറീന്യോയുടെ കീഴിൽ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് എട്ട് ഗോളുകളുമായി ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരത്തിനായുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്.
ഫോളാരിൻ ബലോഗൻ (യു.എസ്.എ)
ബോസ്നിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായ ബലോഗന്റെ വിലക്ക് നീക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബായ എവർട്ടണിലേക്ക് മാറാൻ അവസാന നിമിഷം വരെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിലെ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് താരം മൊണാക്കോ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായ താരത്തിന് ഈ സീസണിൽ വെറും 14 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് മൈതാനത്ത് ചെലവഴിക്കാനായത്.
എലോയ് റൂം (കുറകാവോ)
കേപ് വെർദെയുടെ വൊസീന്യയെപ്പോലെ തന്നെ ലോകകപ്പിൽ തിളങ്ങിയ മറ്റൊരു ഗോൾകീപ്പറാണ് കുറകാവോയുടെ എലോയ് റൂം. ഇക്വഡോറിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 15 തകർപ്പൻ സേവുകൾ നടത്തി റൂം റെക്കോർഡിട്ടിരുന്നു. കുറകാവോ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായെങ്കിലും റൂമിന്റെ ഈ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനവും ജർമ്മനിക്കെതിരെ ലിവിനോ കോമെനെൻസിയ നേടിയ ഗോളും ആ രാജ്യത്തിന് എക്കാലത്തെയും വലിയ ഓർമ്മകളാണ്. എന്നാൽ ലോകകപ്പിന് ശേഷം റൂമിന്റെ കരിയർ അത്ര മികച്ച രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അമേരിക്കൻ രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ലീഗായ യു.എസ്.എൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മയാമി എഫ്.സിക്കായി കളിക്കുന്ന താരം 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 20 ഗോളുകളാണ് വഴങ്ങിയത്. ഒരേയൊരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നേടാനായത്.
ഒമർ അർത്താൻ (റഫറി)
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ലോകകപ്പിലെ കറുത്ത അധ്യായമായിരുന്നു ഒമർ അർത്താൻ എന്ന സൊമാലിയൻ റഫറിയുടെ അനുഭവം. ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ സൊമാലിയൻ റഫറിയായ അർത്താന്, കൃത്യമായ വിസയുണ്ടായിട്ടും മയാമി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ ഈ നീതികേടിന് ശേഷം അർത്താനെ തേടി വലിയ അവസരങ്ങളെത്തി. നെയ്റോബിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും കുവൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ മികച്ച റഫറിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകി കുവൈറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫിഫയോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ മറുപടിയെന്നോണം യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ അവസരവും അർത്താന് ലഭിച്ചു.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ)
മൈതാനത്ത് വലിയ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ലോകകപ്പിലുടനീളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടേത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഉസ്ബെക്കിസ്താനെതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ താരം നേടിയിരുന്നു. ലോകകപ്പിന് ശേഷം കരിയറിലെ 1000 ഗോളുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് തികയ്ക്കാനുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് താരം. "ഇത് മിക്കവാറും എന്റെ കരിയറിലെ അവസാന വർഷമായിരിക്കും, മികച്ചൊരു ഓർമ്മയോടെ പടിയിറങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹം," എന്ന് റൊണാൾഡോ വോഗ് മാഗസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ നസറിൽ പുതിയ പരിശീലകൻ ആംഗെ പോസ്റ്റെകോഗ്ലുവിന് കീഴിൽ കളിക്കുന്ന താരം 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 ഗോളുകൾ നേടി മികച്ച ഫോം തുടരുകയാണ്.
ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ (ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്)
ലോകകപ്പിനിടെ നിരവധി വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടും അടുത്ത ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് എതിരാളികൾ ഇല്ലെന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകകപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുതിയ കമ്പനിയുടെ ചെറിയൊരു പങ്ക് ജാരെഡ് കുഷ്നറുടെ സഹോദരനായ ജോഷ്വ കുഷ്നറുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിക്ക് വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പിന്തുണയും നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ തന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകളുടെ പിന്തുണ തേടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഇൻഫാന്റിനോ. ഫിഫയുടെ പക്കലുള്ള വലിയ തുക ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് വീതിച്ചുനൽകാം എന്ന വാഗ്ദാനവുമായി അദ്ദേഹം കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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