രാജാക്കന്മാർ പടിയിറങ്ങി, കോട്ടകൾ തകർന്നു; മെസ്സി-റൊണോ-നെയ്മര് എന്നിവരില്ലാത്ത ഫുട്ബോൾ ലോകം!
പുതിയ നായകന്മാരെ തേടി വമ്പന്മാർ; മെസ്സി, റൊണാൾഡോ, നെയ്മര് യുഗത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയം.
Published : November 18, 2026 at 12:11 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ സൗന്ദര്യവും ആവേശവുമായിരുന്ന മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, നെയ്മര് എന്നിവരുടെ വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തുടക്കം. ഇതിഹാസ താരങ്ങളില്ലാതെ മൈതാനത്തിറങ്ങിയ അർജന്റീനയ്ക്കും പോർച്ചുഗലിനും ബ്രസീലിനും കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ തന്നെ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഈ മൂന്ന് വമ്പൻ ടീമുകളുടെയും ആരാധകർക്ക് വലിയ നിരാശ നൽകുന്ന ഫലങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ടീമുകളെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശീലകരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ഈ തോൽവികൾ മാറി. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗൽ ഡെന്മാർക്കിനോട് തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ, സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ അർജന്റീന ഉറുഗ്വേയോടും ബ്രസീൽ ജപ്പാനോടും പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ മഹാരഥന്മാരുടെ പടിയിറക്കം ഈ ടീമുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശൂന്യത എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഈ മത്സരങ്ങൾ.
മെസ്സിയില്ലാത്ത അർജന്റീനയ്ക്ക് അടിതെറ്റി
മെസ്സി വിരമിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന ഉറുഗ്വേയോട് 2-1ന് പരാജയപ്പെട്ടു. ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിലെ ലാ ബൊംബൊനേര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിലായിരുന്നു നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരുടെ തോൽവി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ലിയോനാർഡോ ബലേർഡി വഴങ്ങിയ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെ ഉറുഗ്വേ മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു.
അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാക്സിമിലിയാനോ അരൗജോയുടെ ഹെഡറിലൂടെ അവർ ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. രണ്ടാം പകുതിയുടെ 28-ാം മിനിറ്റിൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസ് അർജന്റീനയ്ക്കായി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും ഉറുഗ്വേയുടെ പ്രതിരോധം ഭേദിച്ച് സമനില പിടിക്കാൻ അവർക്കായില്ല. 2023 നവംബറിൽ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഉറുഗ്വേയോട് തോറ്റതിന് ശേഷം സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ അർജന്റീന നേരിടുന്ന ആദ്യ തോൽവിയാണിത്.
മെസ്സിയുടെ അഭാവം കളിക്കളത്തിലെന്നപോലെ ഗാലറികളിലും പ്രകടമായിരുന്നു. 57,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെറും 21,000 കാണികൾ മാത്രമാണ് കളി കാണാനെത്തിയത്. മെസ്സിപ്പടയുടെ ഒരു ഹോം മത്സരത്തിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാണികൾ എത്തുന്നത് അത്യപൂർവ്വമാണ്. 2005-ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ശേഷം 208 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 126 ഗോളുകൾ നേടിയ മെസ്സി, നവംബർ 7-ന് ബെനിനെതിരായ മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2022 ലോകകപ്പ് കിരീടവും 2026 ലോകകപ്പ് റണ്ണറപ്പ് സ്ഥാനവും നേടിക്കൊടുത്ത നായകന്റെ പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി ഉറുഗ്വേയ്ക്കെതിരെ ആർക്കും നൽകിയില്ല. 2030 വരെ കരാർ പുതുക്കിയ പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണിക്ക് മുന്നിൽ മെസ്സിക്ക് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണുള്ളത്.
സ്വന്തം മണ്ണിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് പോർച്ചുഗൽ
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെന്മാർക്കിനോട് 4-1ന് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. 23 വർഷം നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് 41-ാം വയസ്സിൽ റൊണാൾഡോ വിരാമമിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നാണംകെട്ട തോൽവി. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റൊണാൾഡോയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി എല്ലാ പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞാണ് മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. റൊണാൾഡോ വർഷങ്ങളോളം അണിഞ്ഞ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സിയുടെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കളി തുടങ്ങിയതോടെ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ പോർച്ചുഗൽ നിരയുടെ താളം തെറ്റി.
റാസ്മസ് ഹോയ്ലണ്ടിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളടക്കം ഡെന്മാർക്ക് നാല് തവണ പോർച്ചുഗൽ വലകുലുക്കി. വാർ പരിശോധനയിലൂടെ അനുവദിച്ച ബെർണാഡോ സിൽവയുടെ ഗോൾ മാത്രമായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ ഏക ആശ്വാസം. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലും ദേശീയ ടീമിലും മോശം ഫോമിലുള്ള ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനും ചെൽസി താരം പെഡ്രോ നെറ്റോയ്ക്കും തിളങ്ങാനായില്ല. പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച ജോവോ ഫെലിക്സും ഗോൺസാലോ റാമോസും നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെ സ്വന്തം ആരാധകരുടെ കൂവലോടെയാണ് പോർച്ചുഗൽ മൈതാനം വിട്ടത്.
ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ തോൽവി ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. 2003-ൽ 18-ാം വയസ്സിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച റൊണാൾഡോ, 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകളെന്ന ലോക റെക്കോർഡുമായാണ് പടിയിറങ്ങിയത്. പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ക്യാമ്പ് വിട്ടുപോയതിന് പിന്നാലെ നവംബർ 5-നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം.
നെയ്മറില്ലാത്ത ബ്രസീലിനെ വീഴ്ത്തി ജപ്പാൻ
നെയ്മറിന്റെ വിരമിക്കലിന് ശേഷം ടീം പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ബ്രസീലിന് സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനോട് 3-2ന് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ നേടിയ രണ്ട് തകർപ്പൻ ഗോളുകൾക്കും ബ്രസീലിനെ തോൽവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ബ്രസീലിനോട് ഏറ്റ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാൻ ജപ്പാന് ഈ വിജയത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കുമാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ബ്രസീൽ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടിക്കും സൂപ്പർ താരം റാഫിഞ്ഞയ്ക്കും ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു.
ലോകകപ്പിൽ നോർവേയോട് തോറ്റ് പുറത്തായതിനും നെയ്മറുടെ വിരമിക്കലിനും ശേഷം ബ്രസീലിന് ഇതുവരെ സ്ഥിരത കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അവസാന നാല് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെയടക്കം രണ്ട് ജയങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് നേടാനായത്. ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മികച്ച ഗോളടി മികവ് ദേശീയ ടീമിൽ ആവർത്തിക്കാൻ റാഫിഞ്ഞയ്ക്ക് കഴിയാത്തതും നെയ്മറുടെ മാന്ത്രിക നീക്കങ്ങളുടെയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെയും അഭാവവും ബ്രസീലിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ നായകന്മാരെ വളർത്തിയെടുത്ത് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അർജന്റീനയ്ക്കും പോർച്ചുഗലിനും ബ്രസീലിനും ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ മത്സരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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