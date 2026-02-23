ബാറ്റിങ് തകര്ച്ചയില് കനത്ത തോല്വി: ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ആത്മപരിശോധനയുടെ സമയം
ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മത്സര വിശകലനം: തോൽവി ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്, ബാറ്റിംഗിലെ പാളിച്ചകൾ പരിഹരിച്ചേ തീരൂ.
Published : February 23, 2026 at 3:29 PM IST
മീനാക്ഷി റാവു
അഹമ്മദാബാദ്: നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആ വലിയ നിശബ്ദത വെറുമൊരു പരാജയത്തിന്റേതായിരുന്നില്ല. അതൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. കടലാസിൽ കരുത്തരെങ്കിലും, മികച്ച എതിരാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പതറുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥജനകമായ തിരിച്ചറിവ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കൃത്യമായി ചെയ്തും അതാണ്. ടൂർണമെന്റിനു മുൻപുള്ള എല്ലാ ആത്മവിശ്വാസവും തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ വീണു. 187 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ വെറും 111 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. 76 റൺസിന്റെ തോൽവി ഈ ഫോർമാറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ്. എന്നാൽ വെറും അക്കങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് ഈ തകർച്ചയുടെ ആഴം. രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും അഭാവത്തിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിക്കുന്ന ഈ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ തകർച്ച കൂടിയാണിത്. ചെറിയൊരു പ്രതിരോധം നേരിട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ തകർന്നുവീണു.
സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കം, പതിവ് തകർച്ച
ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറയും അർഷ്ദീപ് സിംഗും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മുൻനിരയെ കൃത്യതയോടെ തകർത്തു. ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, എയ്ഡന് മാർക്രം, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ എന്നിവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങി. 3 വിക്കറ്റിന് 20 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പതറി. പവർപ്ലേയിലെ ഈ ആധിപത്യം മത്സരത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്കൊരു മോശം ശീലമുണ്ട് — അവർ നന്നായി തുടങ്ങുമെങ്കിലും അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയാറില്ല. ഡേവിഡ് മില്ലറും ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്പിന്നർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു, എക്സ്ട്രാകള് വർദ്ധിച്ചു. പിന്നാലെ റൺറേറ്റും കുതിച്ചുയർന്നു.
35 പന്തിൽ മില്ലർ നേടിയ 63 റൺസ് വെറുമൊരു ഇന്നിങ്സ് ആയിരുന്നില്ല, അതൊരു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു. ബ്രെവിസിന്റെ ഭയമില്ലാത്ത പ്രകടനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ്വേകി. 3ന് 20 എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അവർ 7 വിക്കറ്റിന് 187 എന്ന സ്കോറിലെത്തി. ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്കോറായിരുന്നിട്ടും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിനുള്ള ഘടനയോ വിശ്വാസമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
മുഖംമൂടിയഴിഞ്ഞ ബാറ്റിംഗ് നിര
ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടത്. ബാറ്റിംഗ് കോച്ചിന് ഉൾപ്പെടെ ഈ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന് ജയിക്കാവുന്നതാണെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചേസിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവസാനിച്ചു.
- ഇഷാൻ കിഷൻ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതെ മടങ്ങി.
- തിലക് വർമ്മയും പെട്ടെന്ന് ഔട്ടായി.
- ഏഴ് പന്തുകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യ 2 വിക്കറ്റിന് 5 റൺസ് എന്ന നിലയിലായി.
അവരുടെ ഫുട്വർക്കിലും ഷോട്ട് സെലക്ഷനിലും പരിഭ്രാന്തി പ്രകടമായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ വിലക്കിയിട്ടും അഭിഷേക് ശർമ്മ തന്റെ ആവേശത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരു സിക്സും ഫോറും പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും വൈകാതെ താരവും പുറത്തായി. ക്ഷമ വേണ്ട സമയത്ത് എടുത്തുചാട്ടമാണ് അവിടെ കണ്ടത്.
5 വിക്കറ്റിന് 57 എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചേസിംഗ് അവസാനിച്ചിരുന്നു. സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ പുറത്താകൽ ആ ദിവസത്തിന്റെ നേർചിത്രമായിരുന്നു. ടി20 ലീഗുകളിൽ തകർത്തു കളിക്കുന്ന സൂര്യയെ അല്ല, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാരം പേറുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്.
വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അക്സര് പട്ടേലിന് പകരം വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ എങ്ങനെ ഇടംനേടി എന്നത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, വെറും രണ്ട് പന്ത് മാത്രം നേരിട്ട റിങ്കു സിംഗ്, അർഷ്ദീപ്, ബുംറ എന്നിവരും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി. ഇന്ത്യ കേവലം വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നില്ല, അവർ ഉരുകിയൊലിക്കുകയായിരുന്നു. 18-ാം ഓവറിൽ 12 പന്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 83 റൺസായിരുന്നു. 41.5 എന്ന റൺറേറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല, അതൊരു അന്തിമവിധിയായിരുന്നു.
ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങള്
ഈ തോൽവി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല, ഇതൊരു ലക്ഷണമാണ്. രോഹിത് ശർമ്മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും അഭാവത്തിൽ ഈ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് നട്ടെല്ലില്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വൈവിധ്യമുണ്ട്, എന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കരുത്തില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അശ്രദ്ധയ്ക്കും ഇടയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ടീം രണ്ടാമത്തേതിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ചായുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് ഡെപ്ത് (ആഴം) ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുൻനിര മികച്ച അടിത്തറ പാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഡെപ്ത് ഫലപ്രദമാകൂ.
ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല
- മികച്ച നിയന്ത്രണം നൽകാൻ കഴിയുന്ന, ഫോമിലുള്ള ഓൾറൗണ്ടർ അക്സര് പട്ടേലിനെ എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കിയത്?
- പക്വത കാണിക്കാത്ത തിലക് വർമ്മയെ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ടീമിൽ നിലനിർത്തുന്നത്?
- മധ്യനിര എന്തിനാണ് പ്രതിരോധത്തിനും തകർച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുന്നത്?
ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ പരാജയമല്ല, ടീമിന്റെ ഘടനാപരമായ പിഴവാണ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: അച്ചടക്കം, വ്യക്തത, ശാന്തമായ ആധിപത്യം
ഇന്ത്യ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉരുക്കുപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. മാർക്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, കിരീടം നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടീമുകളുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും അവർ കാണിച്ചു. തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സംയമനം, റോളുകളിലെ വ്യക്തത, പന്തുകൊണ്ടുള്ള കൃത്യമായ ആക്രമണം.
കഗിസോ റബാഡ, ലുങ്കി എൻഗിഡി, മാർക്കോ ജാൻസെൻ എന്നിവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. കേശവ് മഹാരാജിന്റെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിരയെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തു. ഇന്ത്യ തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോഴും അവർ പരിഭ്രാന്തരായില്ല. വിക്കറ്റുകൾ തുടർച്ചയായി വീണപ്പോൾ അവർ അമിതമായി ആഘോഷിച്ചതുമില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫൈനലിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ടീമായി മാറുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഇനിയുള്ള യാത്ര
ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതൊരു ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവാണ്. ഇനി അവർക്ക് നേരിടാനുള്ളത് വലിയ ടീമുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള സിംബാബ്വെയെയാണ്. ഇനിയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ കേവലം ഫേവറിറ്റുകളല്ല, മറിച്ച് വലിയ സമ്മർദ്ദവും വിമർശനങ്ങളും നേരിടുന്ന ഒരു ടീമാണ്. പിച്ചിലെ സ്പിൻ സാധ്യതകൾ യുവ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇനി വേണ്ടത് വ്യക്തമായ ചില മാറ്റങ്ങളാണ്:
- വ്യക്തമായ റോളുകൾ: ബാറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായ റോളുകൾ നിശ്ചയിക്കുക.
- ഉത്തരവാദിത്തം: മുൻനിരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ബാറ്റർമാർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുക.
- ടീം സെലക്ഷൻ: ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്ത്രപരമായ വ്യക്തത വരുത്തുക (പ്രത്യേകിച്ച് ബാറ്റിംഗ് ഡെപ്ത്തും ബൗളിംഗ് നിയന്ത്രണവും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ്).
- മാനസിക മാറ്റം: തകരാതെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുക.
ഇത്തരം ടൂർണമെന്റുകളില്, പ്രശ്നങ്ങൾ സാങ്കേതികമല്ല, മാനസികമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചവരെ പോലും തകർക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ തെളിയിച്ചു. എന്നാൽ ബൗളർമാർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു നട്ടെല്ല് ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള രാത്രികൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കും.
മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം മുൻപും ഇന്ത്യയുടെ തകർച്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നലെ കണ്ടത് അതിലും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അതേസമയം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അവരുടെ ശരിയായ താളം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.
Also Read: ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിയിലേക്ക് കടമ്പകളേറെ; ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ