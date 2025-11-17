അർമേനിയയ്ക്കെതിരെ നിറഞ്ഞാടി പോർച്ചുഗൽ; ജാവോക്കും ബ്രൂണോക്കും ഹാട്രിക്ക്, ലോകകപ്പ് യോഗ്യത
ഒന്നിനെതിരേ ഒന്പത് ഗോളുകള്ക്കാണ് പോർച്ചുഗൽ ജയിച്ചത്.
Published : November 17, 2025 at 10:24 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി പോര്ച്ചുഗല്. എസ്റ്റാഡിയോ ഡോ ഡ്രാഗോവിൽ നടന്ന യോഗ്യതാ മത്സരത്തില് അര്മേനിയയെ നിലംപരിശാക്കിയാണ് പോര്ച്ചുഗീസ് പട യോഗ്യത നേടിയത്. കളിയിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ടീം ഒന്നിനെതിരേ ഒന്പത് ഗോളുകള്ക്കാണ് ജയിച്ചത്. അയർലൻഡുമായുള്ള കളിയിൽ ചുവപ്പുകാർഡ് കിട്ടിയതോടെ സൂപ്പർ താരവും ക്യാപ്റ്റനുമായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഇല്ലാതെയാണ് പോർച്ചുഗൽ കളത്തിലെത്തിയത്.
ഏഴാം മിനിറ്റിൽ റെനാറ്റോ വീഗയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ ഗോളടിമേളയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. 28-ാം മിനിറ്റിൽ ഗൊൺസാലോ റാമോസ് രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. പിന്നാലെ ജോവോ നെവസ് മൂന്ന് തവണ (30', 41', 81') ഗോൾ നേടി ഹാട്രിക്കടിച്ചു. കൂടാതെ രണ്ട് പെനാൽറ്റികളടക്കം ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കി. സ്റ്റോപ്പേജ് സമയത്ത് (90+2') ഫ്രാൻസിസ്കോ കോൺസീസാവോയും പോര്ച്ചുഗലിനായി വലകുലുക്കി.
18-ാം മിനിറ്റിൽ ഗ്രാന്റ്-ലിയോൺ റാനോസിന്റെ കൃത്യമായ അസിസ്റ്റിൽ എഡ്വേർഡ് സ്പെർട്സ്യാനാണ് അർമേനിയയുടെ ആശ്വാസഗോള് കണ്ടെത്തിയത്. ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയർ ഒരു ദയയും കാണിക്കാതെ നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ അയർലൻഡിനോട് തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണമാണ് പോർച്ചുഗൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഗോളടിച്ച് ആഘോഷിച്ചത്.
വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ 13 പോയിന്റുമായി പോർച്ചുഗല് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് പോർച്ചുഗലിന്റെ പത്താമത്തെയും തുടർച്ചയായ ഏഴാമത്തെയും ലോകകപ്പായിരിക്കും. വടക്കേ അമേരിക്കയില് നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് റൊണാൾഡോയുടെ അവസാനത്തെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റായിരിക്കാം. 1966-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതിനുശേഷം അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷിംഗ് മറികടക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം അര്മേനിയക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതിന് പരിശീലകന് റോബർട്ടോ മാർട്ടിനെസ് കളിക്കാരെ പ്രശംസിച്ചു. നമുക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട കളിക്കാർ ഇല്ലെങ്കിലും വിജയിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. 2026-ൽ പോർച്ചുഗലിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് തന്റെ അഭിലാഷമെന്നും മാർട്ടിനെസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം 10 പോയിന്റുമായി അയർലൻഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി, പ്ലേഓഫിലേക്ക് മുന്നേറി. ഹംഗറിയുടെയും അർമേനിയയുടെയും സ്വപ്നങ്ങള് അവസാനിച്ചു. നേരത്തെയും അര്മേനിയ വമ്പന് തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. 2019 ൽ ഇറ്റലിയോട് 1-9ന് ആയിരുന്നു എക്കാലത്തെയും മോശം പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും മെക്സിക്കോയിലുമായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ ആകെ 48 ടീമുകളാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.