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ക്രോയേഷ്യൻ കോട്ട തകർത്ത് പോർച്ചുഗീസ് വീര്യം; കളി നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് റഫറിമാർ

മികച്ച ഫിനിഷിങിലൂടെ പോർച്ചുഗൽ വിജയം പിടിച്ചെടുത്ത മത്സരത്തിൽ മോശം റഫറിയിങ് കളിക്ക് കരിനിഴലായി മാറിയെന്ന് കോച്ച് അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ വിലയിരുത്തുന്നു.

COACH ALEJANDRO LINO Roberto Martinez Portugal Portugal vs Croatia World Cup refereeing controversy
അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 11:30 AM IST

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കോഴിക്കോട്: കളിമിടുക്കുകൊണ്ടും നാടകീയമായ റഫറിയിങ് തർക്കങ്ങൾ കൊണ്ടും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വക നൽകിയാണ് പോർച്ചുഗൽ ക്രോയേഷ്യ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ മികവും ഫിനിഷിങും പുറത്തെടുത്ത് റോബർട്ടോ മാർട്ടീനസിൻ്റെ പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടർ യോഗ്യത ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മത്സരത്തിലുടനീളം കളി തടസപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ റഫറിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മോശം തീരുമാനങ്ങൾ ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ നിലവാരത്തെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് അർജന്‍റീനോസ് ജൂനിയേഴ്‌സിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ അൽജാൻഡ്രോ ലിനോ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

തുടക്കത്തിൽ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ആധിപത്യം

മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ 20 മിനിറ്റുകളിൽ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ സമ്പൂർണ ഏകാംഗ ആധിപത്യമാണ് മൈതാനത്ത് കണ്ടത്. പന്തടക്കത്തിലും പാസിങിലും മികച്ച ഫ്ലൂയിഡിറ്റി നിലനിർത്തിയ അവർ ക്രോയേഷ്യൻ മധ്യനിരയെ പൂർണമായും ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആവേശം ആദ്യ പകുതിയിലുടനീളം നിലനിർത്താൻ പോർച്ചുഗലിനായില്ല. സമയം കടന്നുപോയതോടെ ക്രോയേഷ്യ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയും പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി പോർച്ചുഗലിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

തിരിച്ചടിച്ച് ക്രോയേഷ്യ; ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗുമായി പോർച്ചുഗൽ

രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളിയുടെ തിരക്കഥ മാറിമറിഞ്ഞു. ക്രോയേഷ്യ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കയറി കളിച്ച് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിരന്തരം അപകടകരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മേധാവിത്വം സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ഫുട്ബോളിൽ ഗോളടിക്കാതെയുള്ള ആധിപത്യം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പോർച്ചുഗൽ തെളിയിച്ചു. ക്രോയേഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായ നിമിഷങ്ങളിൽപ്പോലും ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ ക്യത്യമായി ഗോളാക്കി മാറ്റി.

വിവാദമായി റഫറിയിങ്; ടൂർണമെൻ്റിന് കരിനിഴൽ

ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുത്ത വശം റഫറിമാരുടെ മോശം പ്രകടനമായിരുന്നു. വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ കളിയിലെ നിയന്ത്രണം പലപ്പോഴും റഫറിക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നിപ്പിച്ചു. നിരന്തരം കളി തടസപ്പെടുത്തിയ റഫറിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ കളിയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ ബാധിച്ചു. പോർച്ചുഗൽ മികച്ച കണക്കുകളോടെ മുന്നേറുമ്പോഴും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തേണ്ട ലോകകപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു ടൂർണമെൻ്റിൽ റഫറിയിങ്ങിൻ്റെ നിലവാരം പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിരാശാജനകമാണ്.

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ക്രോയേഷ്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തെയും ആക്രമണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ ഗോളാക്കി മാറ്റിയ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിങ് തന്നെയാണ് അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. റോബർട്ടോ മാർട്ടീനസിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലം കണ്ടെങ്കിലും, റഫറിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മോശം തീരുമാനങ്ങൾ കളിയുടെ ആവേശം ഒടുക്കുന്നതായിരുന്നു. വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഇത്തരം പിഴവുകൾ തിരുത്തി റഫറിയിങ് നിലവാരം ഉയർത്തേണ്ടത് ലോകകപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമേളയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആവേശകരമായ തന്ത്രങ്ങളാകും ഇനി വരും കളികളിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

COACH ALEJANDRO LINO
ROBERTO MARTINEZ PORTUGAL
PORTUGAL VS CROATIA
WORLD CUP REFEREEING CONTROVERSY
FIFA WORLD CUP 2026

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