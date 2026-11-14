മൈതാനം നിറയെ 'CR7'! വിരമിച്ച ഇതിഹാസത്തിന് അപൂർവ്വ ആദരമൊരുക്കാൻ പോർച്ചുഗൽ ടീം
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാൻ പോർച്ചുഗൽ; ഡെന്മാർക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ താരങ്ങൾ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് ഇറങ്ങും.
Published : November 14, 2026 at 3:12 PM IST
ലിസ്ബൺ: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് അവിസ്മരണീയമായ യാത്രയയപ്പും ആദരവും നൽകാനൊരുങ്ങി പോർച്ചുഗൽ. ശനിയാഴ്ച എസ്റ്റാഡിയോ മുനിസിപ്പൽ ഡി ബ്രാഗയിൽ ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ നടക്കുന്ന യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിലാണ് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുക. നവംബർ അഞ്ചിന് റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പോർച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ മത്സരമാണിത്.
23 വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ റൊണാൾഡോയുടെ ഐക്കണിക് നമ്പറായിരുന്ന 'ഏഴാം നമ്പർ' ജേഴ്സിയണിഞ്ഞായിരിക്കും പോർച്ചുഗീസ് താരങ്ങളെല്ലാം മൈതാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയെന്ന് 'വേൾഡ് സോക്കർ ടോക്ക്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പുറമെ, പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോളിന് താരം നൽകിയ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ കളി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കും. ഈ സമയം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാണികൾ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കയ്യടിച്ച് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിക്കും. ഈ പ്രത്യേക ആദരവിന് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ യുവേഫയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ റൊണാൾഡോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Portugal will 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐔𝐑 Cristiano Ronaldo in their 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ❤️🇵🇹7️⃣ Portugal are preparing a special tribute for Cristiano Ronaldo 🥹 Against Denmark, every player will enter the pitch wearing the iconic 𝗡𝗢. 𝟳 jersey. The match will also be paused in the 𝟳𝗧𝗛 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘 to honour Ronaldo 👏 Bernardo Silva, Rúben Dias and Bruno Fernandes reportedly met with the coaching staff and the Portuguese Football Federation president to decide how to pay tribute to Ronaldo, per @dntwit 🇵🇹 🌟 The greatest goalscorer in international football 🏟️ 𝟮𝟯𝟰 games ⚽️ 𝟭𝟰𝟲 goals 🅰️ 𝟯𝟳 assists— 433 (@433) November 13, 2026
വ്യാഴാഴ്ച പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പെഡ്രോ പ്രോയെങ്ക, മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ്, ടീമിന്റെ മൂന്ന് ക്യാപ്റ്റൻമാരായ ബെർണാഡോ സിൽവ, റൂബൻ ഡയസ്, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്.
റൊണാൾഡോയുടെ 23 വർഷത്തെ സേവനങ്ങളെ ആരും മറക്കില്ലെന്ന് പോർച്ചുഗൽ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. "ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ചെലവഴിച്ച 23 വർഷങ്ങളും, പോർച്ചുഗലിനായി അദ്ദേഹം നേടിയ നേട്ടങ്ങളും, ലോക ഫുട്ബോളിൽ അദ്ദേഹം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു മികച്ച തീരുമാനമാണ്," ജോർജ് ജീസസ് വ്യക്തമാക്കി. ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും പ്രസിഡന്റുമാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റെക്കോർഡുകളുടെ രാജകുമാരൻ
നിലവിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ 985 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ, പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകളുമായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചത്. പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതിന്റേയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയതിന്റേയും ലോകറെക്കോർഡുകൾ റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലാണ്. 2003 ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് കസാക്കിസ്ഥാനെതിരെ പകരക്കാരനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം, 2026 സെപ്റ്റംബർ 24-നാണ് അവസാനമായി രാജ്യത്തിനായി ബൂട്ടണിഞ്ഞത്.
- ലോകകപ്പും യൂറോ കപ്പും: 27 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 ഗോളുകൾ നേടിയ റൊണാൾഡോ, ആറ് വ്യത്യസ്ത പുരുഷ ലോകകപ്പുകളിൽ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) ഗോൾ നേടുന്ന ഏക താരമാണ്. യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 14 ഗോളുകളുമായി റെക്കോർഡിട്ട താരത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകകപ്പിലും യൂറോ കപ്പിലുമായി ആകെ 25 ഗോളുകളുണ്ട്.
- മറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ: 49 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഗോൾ നേടിയ റൊണാൾഡോയുടെ ഇഷ്ട എതിരാളികൾ ലക്സംബർഗാണ് (11 ഗോളുകൾ). 10 അന്താരാഷ്ട്ര ഹാട്രിക്കുകളും (രണ്ട് തവണ നാല് ഗോളുകൾ വീതം), 22 പെനാൽറ്റി ഗോളുകളും താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.
- കിരീടനേട്ടങ്ങൾ: നിരവധി നിരാശകൾക്കൊടുവിൽ 2016-ലെ യൂറോ കപ്പ് വിജയത്തിലൂടെ പോർച്ചുഗലിന് ആദ്യ മേജർ കിരീടം സമ്മാനിച്ച റൊണാൾഡോ, 2019-ലും 2025-ലും യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും രാജ്യത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു.
Also Read: 15 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി!'സ്കൈ' വെടിക്കെട്ടിൽ ഹൈദരാബാദ് തകര്ന്നു; മുംബൈയ്ക്ക് മിന്നും ജയം