'നന്ദി ക്യാപ്റ്റൻ'! റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് പോർച്ചുഗൽ, നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് താരങ്ങൾ
റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പോർച്ചുഗലിന്റെ ആദരം; നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ പ്രത്യേക ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ് താരങ്ങൾ.
Published : November 15, 2026 at 10:44 AM IST
ബ്രാഗ: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെന്മാർക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായും മത്സരത്തിനിടയിലും ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പ്രത്യേക ആദരവ് നൽകി പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഫ്.പി.എഫ്). ബ്രാഗ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ താരങ്ങളും ആരാധകരും ഒത്തുചേർന്ന് റൊണാൾഡോയുടെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ കരിയറിനെ ആഘോഷിച്ചു.
ഈ മാസമാദ്യമാണ് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടിയ അദ്ദേഹം, പുരുഷ ഫുട്ബോളിലെ ലോക റെക്കോർഡുകളുമായാണ് പടിയിറങ്ങിയത്.
പ്രത്യേക ജേഴ്സിയും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനും
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കാൻ ആരാധകർക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പോർച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ ഇലവനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളും റൊണാൾഡോയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ച ഏഴാം നമ്പർ പതിപ്പിച്ച ജേഴ്സിയണിഞ്ഞാണ് മൈതാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
Portugal honored Cristiano Ronaldo with every player wearing his No. 7 shirt ahead of their game vs. Denmark ❤️💚 https://t.co/qOdd61mnOq— B/R Football (@brfootball) November 14, 2026
നേഷൻസ് ലീഗിലെ അഞ്ചാം റൗണ്ട് മത്സരം മുതൽ പോർച്ചുഗൽ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സിക്ക് പുതിയ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനും വ്യത്യസ്തമായ ഏഴാം നമ്പർ ശൈലിയുമായിരിക്കുമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. റൊണാൾഡോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ ഡിസൈനിലുള്ള ഏഴാം നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രനേട്ടങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നിലനിർത്താനാണ് ഈ തീരുമാനം.
ഗാലറിയിൽ 'ഗോട്ട്' മൊസൈക്കും ഏഴാം മിനിറ്റിലെ ആദരവും
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗാലറിയിൽ ആരാധകർ കാർഡ്ബോർഡ് കട്ടൗട്ടുകൾ ഉയർത്തി മുകൾത്തട്ടിൽ 'റൊണാൾഡോ' എന്നും താഴത്തെ തട്ടിൽ 'GOAT' (ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം) എന്നും തെളിയിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം "നന്ദി ക്യാപ്റ്റൻ!" എന്നെഴുതിയ കൂറ്റൻ ബാനറും ഗാലറിയിൽ ഉയർന്നു. മത്സരത്തിന്റെ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വലിയ സ്ക്രീനുകളിലും ഇതേ സന്ദേശം തെളിഞ്ഞതോടെ ഗാലറി നിറഞ്ഞ കരഘോഷങ്ങളോടെ താരത്തെ ആദരിച്ചു. മത്സരത്തിലുടനീളം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ആരാധകർ പങ്കുവെച്ച ആശംസാ സന്ദേശങ്ങളും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡുകൾ
ആറ് ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടിയ ഏക താരമെന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ്. 2006 ജർമ്മനി ലോകകപ്പിൽ 21-ാം വയസ്സിൽ ഗോൾ വേട്ട തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം, 2026-ൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലും മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി തന്റെ ആകെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 11 ആയി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
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