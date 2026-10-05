റൊണാൾഡോയ്ക്ക് മടങ്ങിവരാം, പിണക്കങ്ങളില്ല: വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുന്നുവെന്ന് ജെസൂസ്
പോർച്ചുഗൽ ക്യാമ്പിലെ തർക്കം വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ; റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇനിയും അവസരമുണ്ടെന്ന് പരിശീലകൻ.
Published : October 5, 2026 at 1:21 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ഇപ്പോഴും വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോർജ്ജ് ജെസൂസ്. തങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ പിണക്കങ്ങളുമില്ലെന്നും, അടുത്ത ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് റൊണാൾഡോ സ്വന്തം ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നോർവേയ്ക്കെതിരെ നടന്ന നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ച് ക്വാർട്ടറില് പ്രവേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പരിശീലകന്റെ പ്രതികരണം.
താരത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ജെസൂസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. "ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ഇപ്പോഴും തുറന്നുകിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് ക്രിസ് തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ? ഇവിടെ ആർക്കും ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷവുമില്ല. ഇത് കേവലം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്, അത് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്."
🚨💣 Breaking: Jorge Jesus opens doors to Cristiano Ronaldo’s return with Portugal! 🇵🇹 “For me, everything is OPEN. Cris has to decide what he wants to do with his own life”. “It was a MISUNDERSTANDING and for me it’s EASY to resolve this situation”. https://t.co/tKjLSxO3ZL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2026
ക്യാപ്റ്റന്റെ റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശീലകനുമായി പരസ്യമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വെറ്ററൻ താരം പോർച്ചുഗലിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാമ്പ് വിട്ടത്. ക്യാമ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. "ശരിയായ സമയത്ത്, ഞാൻ ദേശീയ ടീം വിടാനുണ്ടായ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എല്ലാ പോർച്ചുഗീസ് ജനങ്ങളോടും തുറന്നുപറയും. ഞാൻ എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച ടീമാണിത്," എന്നായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ പോസ്റ്റ്.
നേഷൻസ് ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെയ്ൽസിനെതിരെ റൊണാൾഡോ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ താരത്തെ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലിരുത്തുകയും, മത്സരത്തിന്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കളത്തിലിറക്കൂ എന്ന് അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വാം-അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പിന്നീട് കളത്തിൽ ഇറക്കാതിരുന്നതിൽ താരം കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2008-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നത്.
ടീമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് അർഹമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രയയപ്പ് നൽകണമെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് മധ്യനിര താരം ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തോട് താൻ നൂറു ശതമാനം യോജിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശീലകൻ ജെസൂസ് വ്യക്തമാക്കി.
പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ ടീമിൽ ആര് കളിക്കണം, ആരെ വിളിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം തനിക്കാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജെസൂസ്, ഒരു ലോകകപ്പിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോയുടെ കരിയർ അവസാനിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ താരത്തിന് അവസരം നൽകിയതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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