ETV Bharat / sports

റൊണാൾഡോയില്ലാതെയും ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ തകർത്തടിച്ച് പോർച്ചുഗൽ; ജർമ്മനിക്ക് കന്നി ജയം

യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ്: ഡെന്മാർക്കിനെ വീഴ്ത്തി പോർച്ചുഗലിന്‍റെ കുതിപ്പ്; കോച്ച് യുർഗൻ ക്ലോപ്പിന് കീഴിൽ ജർമ്മനിക്ക് കന്നി ജയം.

PORTUGAL VS DENMARK പോർച്ചുഗൽ ഡെന്മാർക്ക് ഫുട്ബോൾ ജർമ്മനി സെർബിയ നേഷൻസ് ലീഗ് നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സര ഫലങ്ങൾ
Portugal and Germany Secure Nations League Victories (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗലിനും ജർമ്മനിക്കും തകർപ്പൻ വിജയങ്ങൾ. ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും വിജയം വരിച്ച പോർച്ചുഗൽ ആറ് പോയിന്‍റിന്‍റെ വ്യക്തമായ ലീഡോടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, വിഖ്യാത കോച്ച് യുർഗൻ ക്ലോപ്പിന് കീഴിൽ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ വിജയവും സ്വന്തമാക്കി.

ഡെന്മാർക്കിനെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി പോർച്ചുഗൽ

കോച്ച് ജോർജ് ജെസൂസുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് താരം ക്യാമ്പ് വിട്ടത് മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ കളിക്കളത്തിൽ ഇതിന്‍റെ യാതൊരു ക്ഷീണവും പോർച്ചുഗൽ കാണിച്ചില്ല. പാർക്കൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആറ് ഗോളുകൾ പിറന്ന ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് പോർച്ചുഗൽ ഡെന്മാർക്കിനെ തകർത്തത്.

കളിയുടെ 90-ാം മിനിറ്റുവരെ ആവേശം നിലനിന്ന മത്സരത്തിൽ ജോവോ കാൻസെലോ, ഗോൺസാലോ റാമോസ്, വിറ്റിൻഹ, ജോവോ ഫെലിക്‌സ് എന്നിവർ പോർച്ചുഗലിനായി വലകുലുക്കി. കളിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വെറും 12 മിനിറ്റിനിടെയാണ് മൂന്ന് ഗോളുകൾ പിറന്നത്. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്‍റെ മികച്ച അസിസ്റ്റിൽ കാൻസെലോയിലൂടെ പോർച്ചുഗലാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ മിക്കൽ ഡാംസ്ഗാർഡിലൂടെ ഡെന്മാർക്ക് സമനില പിടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ റാമോസ് പോർച്ചുഗലിന് വീണ്ടും ലീഡ് നൽകിയെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ റാസ്‌മസ് ഹൊയ്‌ലുണ്ട് ഡെന്മാർക്കിനെ വീണ്ടും ഒപ്പമെത്തിച്ചു (2-2). തുടർന്ന് വിറ്റിൻഹയുടെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടിയ പോർച്ചുഗലിനായി കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ജോവോ നാലാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

സെർബിയയെ തകർത്ത് ജർമ്മനി; ക്ലോപ്പിന് ആദ്യ ജയം

പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകൻ യുർഗൻ ക്ലോപ്പിന് കീഴിലിറങ്ങിയ ജർമ്മനി തങ്ങളുടെ മൂന്നാം മത്സരത്തിലാണ് ആദ്യ മൂന്ന് പോയിന്‍റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മ്യൂണിക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ജർമ്മനി സെർബിയയെ തകർത്തത്. ജർമ്മൻ താരം ഫ്ലോറിയൻ വിർട്‌സിന്‍റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്.

താരത്തിന്‍റെ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിലിടിച്ചു മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ടോം ബിഷോഫിലൂടെ ജർമ്മനി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഫിനിഷിംഗിലൂടെ ഫ്ലോറിയൻ വിർട്‌സ് തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി കോച്ച് ക്ലോപ്പിന് ജർമ്മൻ കുപ്പായത്തിലെ ആദ്യ വിജയം സമ്മാനിച്ചു.

തോൽവി മുഖത്തുനിന്ന് നെതർലാൻഡ്‌സ് രക്ഷപെട്ടു

ഗ്രീസിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ പോയതിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച നെതർലാൻഡ്‌സ് 2-2 ന്‍റെ സമനില പിടിച്ചുവാങ്ങി. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഫോട്ടിസ് ഇയോാനിഡിസ്, ജോർഗോസ് മസൂറസ് എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിൽ ഗ്രീസ് ജയമുറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നായകൻ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കിന്‍റെ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന ഡച്ചുപടയ്ക്കായി 89-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ടിജ്ജാനി റെയ്ൻഡേഴ്സ് രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് സമനില ഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു.

Also Read: പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ബ്രസീൽ; കൊൽക്കത്തയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ, വിനീഷ്യസിന് വൻ വരവേൽപ്പ്

TAGGED:

പോർച്ചുഗൽ ഡെന്മാർക്ക് ഫുട്ബോൾ
ജർമ്മനി സെർബിയ നേഷൻസ് ലീഗ്
നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സര ഫലങ്ങൾ
യുർഗൻ ക്ലോപ്പ് ജർമ്മനി കോച്ച്
PORTUGAL VS DENMARK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.