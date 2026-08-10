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'നിന്‍റെ പേര്, കോച്ചിന്‍റെ പേര്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര്...'; പാക് ബോക്‌സറുടെ സങ്കടം കേട്ട് ചിരിയടക്കാനാവാതെ മോദി

'എനിക്ക് നരേന്ദ്ര എന്ന പേര് വെറുപ്പാണ്'; പാക് താരത്തിന്‍റെ വാചകം കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി!

Narendra Modi meet CWG medalists
Narendra Modi meet CWG medalists (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 4:15 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയിൽ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിനിടയിൽ പൊട്ടിച്ചിരി പടർത്തി ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സിങ് താരം നരേന്ദ്ര ബെർവാളിന്‍റെ അനുഭവം. 2015-ലെ വേൾഡ് മിലിട്ടറി ഗെയിംസിനിടയിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ താരവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ ശേഷമുണ്ടായ രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് താരം പ്രധാന മന്ത്രിയുമായി പങ്കുവെച്ചത്.

സൈന്യത്തിന്‍റെ കടുത്ത നിർദേശവും ആശുപത്രിയിലെ സമാഗമവും

മിലിട്ടറി ഗെയിംസിന്‍റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ താരത്തോടാണ് തനിക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് നരേന്ദ്ര ബെർവാൾ പറഞ്ഞു. "പാക് താരത്തോട് യാതൊരു കാരണവശാലും തോൽക്കരുത് എന്ന് ആർമിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്നെ വിളിച്ച് കർശനമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഞാൻ ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ മത്സരത്തിനിടയിൽ ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളേറ്റതിനാൽ തുന്നലിടാനായി (stitches) ഞങ്ങളെ ഒരേ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്," നരേന്ദ്ര ഓർത്തെടുത്തു.

ആ പേരിനോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ്!

ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പാക് താരം നരേന്ദ്ര ബെർവാളിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ളവരെയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സറുടെ പേരും കോച്ചിന്‍റെ പേരും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പാക് താരം നിരാശയോടെയും കൗതുകത്തോടെയും ബെർവാളിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:

"നിന്‍റെ പേര് നരേന്ദ്ര എന്നാണ്, നിന്‍റെ കോച്ചിന്റെ പേരും നരേന്ദ്ര എന്നാണ്, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരും നരേന്ദ്ര എന്നാണ്... എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 'നരേന്ദ്ര' എന്ന പേരിനോട് കടുത്ത വെറുപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു." ഈ അനുഭവം നരേന്ദ്ര ബെർവാൾ വിവരിച്ചതും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ചിരിയടക്കാനായില്ല. ഹാളിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി താരങ്ങളും പരിശീലകരും ഒപ്പം ചിരിയിൽ പങ്കുചേർന്നു.

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ വെള്ളിത്തിളക്കം

ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ നടന്ന 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 90+ കിലോഗ്രാം ഹെവിവെയ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ നരേന്ദ്ര ബെർവാൾ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ജൂനിയർ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ കൂടിയായ താരം 2023 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും വെങ്കല മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 7 സ്വർണ്ണവും 3 വെള്ളി അടക്കം 10 മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോക്‌സിങ് പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ഗ്ലാസ്‌ഗോ ഗെയിംസില്‍ കാഴ്ചവെച്ചത്.

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CWG 2026
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