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2036 ഒളിംപിക്‌സ് ലക്ഷ്യം: രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഭാനിർണ്ണയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി

2036 ഒളിംപിക്‌സ് ലക്ഷ്യം; 5 മുതൽ 15 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഭാനിർണ്ണയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി.

PM MODI OLYMPIC ANNOUNCEMENT
Prime Minister Narendra Modi addresses the nation during the 8oth Independence Day celebrations, at Red Fort, in New Delhi (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 10:28 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 2036 ഒളിംപിക്‌സില്‍ ആകെ മത്സരങ്ങളുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലും (75%) ഇന്ത്യ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഇതിനായി രാജ്യത്തിന്‍റെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള 5 മുതൽ 15 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വലിയൊരു രാജ്യവ്യാപക പദ്ധതിയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കവെയാണ് കായികരംഗത്തെ ഈ പുതിയ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കായിക മുന്നേറ്റം വേഗത്തിലായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കൂടുതൽ ഒളിംപിക് ഇനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കായികതാരങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ

'കായിക ലോകത്ത് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ഒരിടം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ടോപ്‌സ് (TOPS), ഖേലോ ഇന്ത്യ ഗെയിംസ്, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗെയിംസ്, വിന്‍റര്‍ ഗെയിംസ് എന്നിവയെല്ലാം വലിയ വിജയമാണ് കൈവരിച്ചത്. കായിക പരിശീലനം, സ്പോർട്‌സ് മെഡിസിൻ, കായിക പോഷകാഹാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇന്ത്യ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണ്.

എന്നാൽ ഒളിംപിക്‌സിലെ 40 ഓളം കായിക ഇനങ്ങളിലായി 350-ലധികം മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മത്സരങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് യോഗ്യത നേടാനാകാത്തത് സങ്കടകരമാണ്. ഈ സാഹചര്യം മാറണം. 2036 ഒളിംപിക്‌സില്‍ കുറഞ്ഞത് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കണം. ഇതിനായി 5 മുതൽ 15 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ രാജ്യവ്യാപകമായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കും. അവർക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കും."

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അഹമ്മദാബാദിൽ

2036 ലെ ഒളിംപിക്‌സിനു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശക്തമായ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ 2030 ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കും. ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ നടന്ന 2026 ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്‍റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഇതിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക കൈമാറ്റം നടന്നിരുന്നു. 2010 ലെ ഡൽഹി ഗെയിംസിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസാണിത്. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം സമുച്ചയമായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ പ്രധാന വേദിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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