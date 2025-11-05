ETV Bharat / sports

ചരിത്രവിജയത്തിന് ആദരം: "നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം": വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് മോദി

തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്ക് ശേഷമുള്ള ടീമിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ മോദിക്ക് 'നമോ' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജഴ്സി സമ്മാനിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടൊപ്പം വനിത ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ (ETV Bharat)
ന്യൂഡൽഹി: പ്രഥമ ഐസിസി ഏകദിന വനിതാ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമംഗങ്ങളെ ആദരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ 7 ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽവച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും വനിതാ താരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. രാജ്യത്തിന് അഭിമാനം നേടിക്കൊടുത്ത ടീമിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് 'നമോ' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജഴ്സി സമ്മാനിച്ചു. ലോകകപ്പിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തുടക്കത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പ്രകടിപ്പിച്ച മനക്കരുത്തും സ്ഥിരോത്സാഹവും അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തോൽവികൾക്ക് ശേഷമുള്ള ടീമിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവിനെ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇത് പ്രതിരോധശേഷിയുടെയും മികച്ച ടീം വർക്കിൻ്റെയും പാഠമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നവി മുംബൈയിലെ ഡി വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 52 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നയിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം കന്നി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. വിജയത്തിന് ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തോൽവികൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പരിഹാസങ്ങൾക്കും ശേഷം ടീം നടത്തിയ ഉജ്ജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവിനെ പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.

2017-ൽ കപ്പില്ലാതെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കപ്പുമായി കണ്ടുമുട്ടി. ഇതേ രീതിയിൽ ഇനിയും കപ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ കഴിയട്ടെയെന്ന് ഹർമൻപ്രീത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്ലി സ്വദേശിയായ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാന, പ്രധാനമന്ത്രി തങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രചോദനവും പ്രചോദനസ്രോതസ്സുമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എല്ലാ മേഖലകളിലും രാജ്യത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് മുന്നേറുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കാരണമാണെന്നും സ്മൃതി മന്ദാന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെൻ്റ്' പുരസ്കാരം നേടിയ ദീപ്തി ശർമ, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2017-ലെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കഠിനാധ്വാനം തുടർന്നാൽ സ്വപ്നം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ദീപ്തി ശർമ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.

2021-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഹർലീൻ ഡിയോളിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ക്യാച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർത്തെടുത്തു, അന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫൈനൽ മത്സരശേഷം പന്ത് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ കൈക്കലാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ, താൻ ഭാഗ്യവതിയായതുകൊണ്ടാണ് പന്ത് കൈയിൽ കിട്ടിയതെന്നും അത് സൂക്ഷിച്ചുവെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു.

കൈപ്പിഴവുകൾക്കൊടുവിൽ അമൻജോത് കൗർ എടുത്ത പ്രസിദ്ധമായ ക്യാച്ചിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 'ഫംബിൾ' (കൈപ്പിഴവ്) ആണത് എന്ന് അമൻജോത് കൗർ പ്രതികരിച്ചു. ക്യാച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പന്തിലായിരിക്കും കണ്ണ്, എന്നാൽ ക്യാച്ചിനുശേഷം അത് ട്രോഫിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൻ്റെ സഹോദരൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വലിയ ആരാധകനാണെന്ന് ക്രാന്തി ​ഗൗഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഉടൻ തന്നെ അവരെ കാണാൻ വരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണം നൽകി.

'ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ' എന്ന സന്ദേശം, പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി താരങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വർധിക്കുന്ന അമിതവണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത അദ്ദേഹം, ശരീരക്ഷമതയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു. കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ യുവമനസ്സുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാനായി സ്കൂളുകളിൽ പോയി അവരുമായി സംവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം താരങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മുംബൈയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഹെഡ് കോച്ച് അമോൽ മജുംദാർ, ബിസിസിഐ പ്രസിഡൻ്റ് മിഥുൻ മൻഹാസ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

