'എന്നെ തോൽപ്പിക്കില്ലല്ലോ'! ഗാങ്ടോക്കിലെ മൈതാനത്ത് കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി - വീഡിയോ
സിക്കിമിലെ മൈതാനത്തിറങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി, കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം
Published : April 28, 2026 at 4:21 PM IST
ഗാങ്ടോക്ക്: ഭരണാധികാരിയുടെ ഔദ്യോഗിക വേഷങ്ങൾ അല്പനേരം മാറ്റിവെച്ച്, ഗാങ്ടോക്കിലെ മൈതാനത്ത് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സിക്കിമിന്റെ അമ്പതാം സംസ്ഥാന ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഓടിയും പാസ് നൽകിയും സമയം ചെലവഴിച്ച അദ്ദേഹം, നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിക്കില്ലല്ലോ? എന്ന് തമാശരൂപേണ ചോദിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലാണ്. ട്രാക്ക് സ്യൂട്ടും ബൂട്ടുമണിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം മൈതാനത്ത് ആവേശത്തോടെ പന്തുതട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.
A football morning in Gangtok! We learnt, we played, we celebrated and above everything else, we enjoyed the game…. pic.twitter.com/rZ0jLey5u7— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026
കുട്ടികളോട് തമാശ പങ്കിട്ട് മോദി
കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കളി തുടങ്ങുന്നതിനിടെ കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹം തമാശരൂപേണ ചോദിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. "മുജെ ഹരാ തോ നഹി ദോ ഗേ?" (നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിക്കില്ലല്ലോ?) എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. ഗാങ്ടോക്കിലെ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് അത്യന്തം ഊർജ്ജസ്വലമായ അനുഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ കായികക്ഷമതയും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
4,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ
രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗാങ്ടോക്കിൽ എത്തിയത്. ലോക് ഭവനിൽ നടന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം, സിക്കിമിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 4,000 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കണക്റ്റിവിറ്റി, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഊർജ്ജം, നഗര വികസനം, പരിസ്ഥിതി, വിനോദസഞ്ചാരം, കൃഷി തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളെ സ്പർശിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികൾ.
Nothing like playing some football with my young friends in Sikkim on a lovely Gangtok morning! ⚽️ pic.twitter.com/5xEceWBH1f— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026
സിക്കിമിന്റെ 50-ാം വാർഷികം
സിക്കിം സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ 50-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. പാൽജോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വിപുലമായ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബാഗ്ഡോഗ്രയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നേരിട്ടെത്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനായത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചു.
