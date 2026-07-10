മെല്ബണിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില് മോദി; ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് ചെന്നൈയില്
ചെന്നൈയിലെ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരിക്കും മത്സരം.
By ANI
Published : July 10, 2026 at 1:38 PM IST
മെൽബൺ: ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെല്ബണിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഓസ്ട്രേലിയന് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണ് ഉദ്ഘാടന മത്സരം ചെന്നൈയില് നടത്താനും തീരുമാനമായി. ചെന്നൈയിലെ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരിക്കും മത്സരം.
ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു വിദേശ ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ഇന്ത്യയില് ഔദ്യേഗിക മത്സരം നടത്തുന്നത്. ഡിസംബര് 12ന് ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ചരിത്ര മത്സരത്തില് മെല്ബണ് നെഗേഡ്സ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാര പെര്ത്ത് സ്കോര്ച്ചേഴ്സിനെ നേരിടും.
മെല്ബണിലെ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയ മോദി കുട്ടി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ജെഴ്സികളില് ഓട്ടോഗ്രാഫ് നല്കുകയും ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസിനൊപ്പമായിരുന്നു സന്ദര്ശനം.
മൈതാനത്തെത്തിയ ഇരുവര്ക്കുമൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയന് മുന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് വോയും ചേര്ന്നു. ഇത് മത്സരത്തിന് ഏറെ ആവേശം പകര്ന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില് കായിക നയന്ത്രത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സന്ദര്ശനം.
2030ലെ കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയ വേദിയാകുന്ന 2032-ലെ ഒളിംപിക് ഗെയിംസിനും മുന്നോടിയായി സമഗ്രമായ ഒരു കായിക രൂപരേഖയ്ക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും രൂപം നല്കുന്നതിനിടയിലാണ് മോദിയുടെ സന്ദര്ശനം.
കായിക രംഗത്ത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇരുവരും ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സന്ദര്ശിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശ കാര്യസെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ കായിക സഹകരണ രൂപരേഖ പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.
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കായികരംഗത്ത് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും പരസ്പരം സഹകരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് 2030-ല് ഇന്ത്യ നടത്താനിരിക്കുന്ന കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസും 2032-ലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒളിംപിക്സ് ഒരുക്കങ്ങളും ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നും മിസ്രി പറഞ്ഞു.
3ാമത് ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ വാര്ഷിക ഉച്ചകോടിയില് മോദിയും ആന്റണി ആല്ബനീസിയും തമ്മില് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആംഗസ് ടെയ്ലറുമായും യോഗം ചേര്ന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്സില് കുറിച്ചു.
Sport is a key pillar of the India-Australia partnership, bringing our people closer through shared passion and mutual respect.— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2026
Delighted to visit the iconic Melbourne Cricket Ground (MCG) with PM Albanese.
More sporting exchanges, youth engagement and collaboration can… pic.twitter.com/o90MSPIswm
ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ സമഗ്ര നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സ്പോർട്സ്, സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. യുവ കായിക താരങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കായിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും എംഇഎ പറഞ്ഞു.
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