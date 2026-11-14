ന്യായീകരണങ്ങളില്ല, തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തിരിച്ചടിക്കും; ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഖാലിദ് ജമീൽ.
Published : November 14, 2026 at 4:11 PM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ. നാളെ ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ വൺ ന്യൂസിലൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ആദ്യ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട 0-5ന്റെ കനത്ത തോൽവിയിൽ നിന്ന് കരകയറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബിജോയ് വർഗീസിന്റെ സെൽഫ് ഗോളും, ജെസ്സി റാൻഡലിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളും, ക്രിസ് വുഡ്, ലാക്ലാൻ ബെയ്ലിസ് എന്നിവരുടെ ഗോളുകളുമാണ് ന്യൂസിലൻഡിന് വൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഓക്ലൻഡിലെ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനം അംഗീകരിച്ച ഖാലിദ് ജമീൽ, തയ്യാറെടുപ്പുകളിലെ വെല്ലുവിളികൾ തോൽവിക്ക് ന്യായീകരണമല്ലെന്നും ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ ഓരോ താരവും തങ്ങളുടെ പരമാവധി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ താരങ്ങൾ അവരുടെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മനോഭാവം വളരെ മികച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ ശക്തരായ ഒരു ടീമിനെതിരെയാണ് കളിച്ചത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല, എന്നാൽ അതിന് ന്യായീകരണങ്ങളില്ല. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ഓരോ താരവും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും സർവ്വശക്തിയും നൽകി കളിക്കുകയും വേണം," ജമീൽ പറഞ്ഞു.
Head coach Khalid Jamil and midfielder Anirudh Thapa on the mindset ahead of the second friendly against New Zealand in Christchurch. 🇮🇳🇳🇿 🔗 Read the match preview: https://t.co/2jvLNX8P6d #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/KuRIRvuMx5— Indian Football (@IndianFootball) November 14, 2026
ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ഏഴര മണിക്കൂർ സമയവ്യത്യാസവും പരിമിതമായ പരിശീലന സമയവുമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താരങ്ങളെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടതായി ജമീൽ വ്യക്തമാക്കി. "യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസത്തെ പരിശീലനം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. എത്തിയ ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കളിക്കേണ്ടി വന്നു. സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സമയമെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് തയ്യാറാണെങ്കിലും ശരീരം വഴങ്ങണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത പരിശീലകൻ, വ്യക്തിഗത പിഴവുകളാണ് ഗോളുകൾ വഴങ്ങാൻ കാരണമായതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടീം ഒരു പുനർനിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനാൽ ആരാധകർ ക്ഷമയോടെ ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, ഡേവിഡ് ലാൽഹ്ലൻസംഗ, തോംബ സിംഗ് ഹാവോബാം, റിക്കി മീതെയ് ഹാവോബാം എന്നീ നാല് യുവതാരങ്ങൾ ഓക്ലൻഡ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ജിം സെഷന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം വൈകുന്നേരത്തോടെ ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച മത്സരം നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ടീം അവസാനവട്ട പരിശീലനം നടത്തി. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ തുറന്ന, 25,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന പുതിയ വൺ ന്യൂസിലൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരമാണിത്.
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