ETV Bharat / sports

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ 10,000 റൺസ് തികച്ചത് നാലുപേര്‍: ലിസ്റ്റില്‍ രണ്ടു ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍..!

പ്രകടനം കൊണ്ട് ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ചില വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ ഇതാ..

10K INTERNATIONAL RUNS IN WOMEN
Player who scored 10 thousand international runs in women's cricket (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെപ്പോലെ, പ്രകടനം കൊണ്ട് ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ചില വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുണ്ട്. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത് നിരവധി താരങ്ങള്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ 10,000 റൺസ് തികയ്ക്കുക എന്നത് ഏതൊരു കളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചും അസാധാരണമായ നേട്ടമാണ്. ഇതുവരെ നാല് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ രണ്ട് പേർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്.

10K INTERNATIONAL RUNS IN WOMEN
മിതാലി രാജ് (AFP)

മിതാലി രാജ് (ഇന്ത്യ)

10,868 അന്താരാഷ്ട്ര റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മിതാലി രാജാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നില്‍ക്കുന്നത്. 12 ടെസ്റ്റുകളും 232 ഏകദിനങ്ങളും 89 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുള്ള മിതാലി ടെസ്റ്റുകളിൽ 699 റൺസും ഏകദിനങ്ങളിൽ 58 ശരാശരിയിൽ 7805 റൺസും ടി20കളിൽ 38 ശരാശരിയിൽ 2364 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്‍റെ സ്ഥിരതയാർന്ന റൺ സ്കോറിംഗ്, ബാറ്റിംഗ് ടെക്നിക്, ഒരു ടീമിനെ നയിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല, ലോക വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഒരാളായി മിതാലി രാജിനെ കണക്കാക്കുന്നു.

10K INTERNATIONAL RUNS IN WOMEN
സൂസി ബേറ്റ്സ് (AFP)

സൂസി ബേറ്റ്സ് (ന്യൂസിലാൻഡ്)

ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ഇതിഹാസ ബാറ്റര്‍ സൂസി ബേറ്റ്സാണ് രണ്ടാമത്. രണ്ട് ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 178 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 39 ശരാശരിയിൽ 5,936 റൺസ് ബേറ്റ്സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 177 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4,716 റൺസ് താരം അടിച്ചെടുത്തു. മൊത്തത്തിൽ, സൂസി ബേറ്റ്സ് 10,652 അന്താരാഷ്ട്ര റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ അവർ ഇപ്പോഴും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

10K INTERNATIONAL RUNS IN WOMEN
ഷാർലറ്റ് എഡ്വേർഡ്‌സ് (AFP)

ഷാർലറ്റ് എഡ്വേർഡ്‌സ് (ഇംഗ്ലണ്ട്)

മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഇതിഹാസ താരം ഷാർലറ്റ് എഡ്വേർഡ്‌സാണ്, താരത്തിന്‍റെ പേരിൽ 10,273 അന്താരാഷ്ട്ര റൺസുണ്ട്. മിതാലി രാജിനെപ്പോലെ, ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും അവർ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഡ്വേർഡ്‌സ് 23 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 1,676 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം ഏകദിനങ്ങളിൽ 191 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 5,992 റൺസും 95 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,605 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

10K INTERNATIONAL RUNS IN WOMEN
സ്‌മൃതി മന്ദാന (IANS)

സ്‌മൃതി മന്ദാന (ഇന്ത്യ)

പട്ടികയിലെ നാലാമത്തെ കളിക്കാരിയും രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരവുമാണ് സ്‌മൃതി മന്ദാന. ഇതിനകം 10,053 അന്താരാഷ്ട്ര റൺസ് അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ളതിനാൽ താരത്തിനു ഇനിയും റണ്‍സ് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 7 ടെസ്റ്റുകളും 117 ഏകദിനങ്ങളും 157 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളും അവർ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റുകളിൽ 57 ശരാശരിയിൽ 629 റൺസും, ഏകദിനങ്ങളിൽ 49 ശരാശരിയിൽ 5,322 റൺസും, ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ 29 ശരാശരിയിൽ 4,012 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണാത്മക ശൈലിയും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനങ്ങളും താരത്തെ ആധുനിക വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ പ്രധാന മുഖമാക്കി മാറ്റി.

Also Read: 'ശാരീരികമായി തയ്യാറല്ല': അഡലെയ്‌ഡ് ഇന്‍റര്‍നാഷണലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്

TAGGED:

10K INTERNATIONAL RUNS IN WOMEN
10000 INTERNATIONAL RUNS
10 THOUSAND INTERNATIONAL RUNS
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
MITHALI RAJ AND SMRITI MANDHANA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.