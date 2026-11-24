ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ടപ്പോൾ കലിയിളകി; ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പോയി കത്തിയെടുത്ത് മൈതാനത്തേക്ക് പാഞ്ഞടുത്ത് ഫുട്ബോൾ താരം
ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായ താരം കത്തിയുമായി മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.
Published : November 24, 2026 at 12:21 PM IST
റോം: ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തെ ആവേശം പലപ്പോഴും താരങ്ങളുടെ അമിത ദേഷ്യത്തിലേക്കും കയ്യാങ്കളിയിലേക്കും വഴിമാറാറുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ റഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് കാണിക്കുന്നതോടെ താരത്തിന്റെ മൈതാനത്തെ പ്രകടനവും ദേഷ്യവും അവസാനിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ, ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായ താരം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പോയി കത്തിയുമായി മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ സംഭവം ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ മത്സരം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കുകയും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇറ്റലിയിലെ സിസിലി പ്രവിശ്യയിലുള്ള മാർസാലയിലെ പോളിസ്പോർട്ടിവോ സ്ട്രാസാറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ട്രാപാനി തേർഡ് കാറ്റഗറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ നാലാം റൗണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ആതിഥേയരായ ഗാലക്റ്റിക് പവോളിനിയും സന്ദർശകരായ അത്ലറ്റിക് പാർട്ടന്നയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനിടെയായിരുന്നു നാടകീയ രംഗങ്ങൾ.
W trakcie meczu Galactic Paolini - Athletic Partanna (sycylijska Terza Categoria, najniższy poziom rozgrywkowy), zawodnik gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę. Po zejściu do szatni, powrócił na murawę z nożem i zaczął grozić trenerowi gości. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. https://t.co/8VRJPHrp9U— HIB HOB XD (@HibHobXD) November 23, 2026
തർക്കവും ചുവപ്പ് കാർഡും
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ മൈതാനത്ത് അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. അത്ലറ്റിക് പാർട്ടന്ന ക്ലബ്ബ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ആതിഥേയരായ പവോളിനി ടീമിന്റെ പത്താം നമ്പർ താരം സന്ദർശക ടീമിന്റെ ഡഗ്ഔട്ടിനും ബെഞ്ചിനും നേരെ തുടർച്ചയായി അസഭ്യവർഷവും പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങളും നടത്തിയതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്.
വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ മൈതാനത്ത് ഇരുടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ പവോളിനി താരം, അത്ലറ്റിക് പാർട്ടന്നയുടെ ഒരു കളിക്കാരനെ നിലത്തിട്ട് പലതവണ ക്രൂരമായി ചവിട്ടിയതായും ആരോപണമുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് കണ്ടതോടെ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന റഫറി വിൻസെൻസോ പെർണിസെ കർശന നടപടിയെടുക്കുകയും പവോളിനി താരത്തിന് നേരെ നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് വീശി മൈതാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയം, മർദ്ദനമേറ്റ തന്റെ താരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ അത്ലറ്റിക് പാർട്ടന്ന പരിശീലകൻ കാലാൻഡ്രയ്ക്കും റഫറി ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി.
പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ തിരിച്ചുവരവ്
സാധാരണഗതിയിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതോടെ താരത്തിന്റെ മൈതാനത്തെ ഇടപെടലുകൾ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, രോഷാകുലനായി ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങിയ പവോളിനി താരം അല്പസമയത്തിനകം ഒരു മടക്കുകത്തിയുമായി വീണ്ടും മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു.
മൈതാനത്ത് കത്തിയുമായി താരം എത്തിയത് കണ്ട് ഇരുടീമുകളിലെയും കളിക്കാരും ഒഫീഷ്യലുകളും കാണികളും ഭയന്ന് ചിതറിയോടി. മറ്റ് താരങ്ങളും ടീം അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ഭാഗ്യവശാൽ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.
മൈതാനത്ത് മാരകായുധം എത്തിയതോടെ കളിക്കാരുടെയും ഒഫീഷ്യലുകളുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മത്സരം തുടരാനാകില്ലെന്ന് റഫറി വിൻസെൻസോ പെർണിസെ വ്യക്തമാക്കുകയും കളി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആയുധം കൈവശം വെച്ചതിനും വധഭീഷണി മുഴക്കിയതിനുമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി താരത്തിനെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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