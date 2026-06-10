റഷ്യയും ഖത്തറുമെല്ലാം വേറെ, ആതിഥേയർ അമേരിക്കയാകുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ? ലോക കപ്പിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യമായ പികെ നൗഷാദ് പറയുന്നു

റഷ്യയും ഖത്തറുമെല്ലാം വേറെ, ആതിഥേയർ അമേരിക്കയാകുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങള് എന്തൊക്കെ? ലോക കപ്പിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യമായ പികെ നൗഷാദ് പറയുന്നു
യുഎസ്എ, കാനഡ, മെക്സികോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 16 നഗരങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഫിഫ ലോക കപ്പിലെ പ്രധാന മലയാളി സാന്നിധ്യമായി പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശി പികെ നൗഷാദ്.
Published : June 10, 2026 at 8:35 PM IST
കണ്ണൂർ: ''ഖത്തർ വേള്ഡ് കപ്പ് കണ്ടയാള്ക്ക് ഒരിക്കലും അമേരിക്കയിൽ പോയി വേള്ഡ് കപ്പ് കാണാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല... കാരണം ടിക്കറ്റിനൊക്കെ വലിയ വിലയാണ്. അമേരിക്കയിലെ സാധ്യതകളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചറുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഖത്തറിലും റഷ്യയിലുമെല്ലാം ഫാൻ ഐഡി അഥവാ ഫാൻസ് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയത് പോലെ ഇത്തവണ അമേരിക്കയിൽ അത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. റഷ്യയിലൊക്കെ ഫാൻസിന് മെട്രൊ വരെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാത്തിനും ചെലവാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്'' - ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാളിൽ വളണ്ടിയർ കോഓഡിനേറ്ററായ പെരിങ്ങത്തൂർ സ്വദേശി പികെ നൗഷാദ് പറയുന്നു.
അഞ്ചാം തവണയാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഒഫിഷ്യലായി നൗഷാദ് എത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ലോക കപ്പ് നടത്തിപ്പിൽ ആഴത്താലുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. 2022ൽ ഖത്തറിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങള് മദ്യ വിമുക്തമാക്കിയതെല്ലാം ലോക മാധ്യമങ്ങള്, പ്രതേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങള് വലിയ ചർച്ചയാക്കിയിരുന്നു.
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എല്ലാ രാജ്യക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ ആഥിതേയ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം മാത്രം കാണികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു വിമർശനങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം. എന്നാൽ ഇത്തവണ അമേരിക്ക ലോക കപ്പ് വേദിയായതോടെ പല മാറ്റങ്ങളും ആഥിതേയ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒന്ന് കാണികള് വഹിക്കേണ്ട ചെലവാണ്. അത് തന്നെയാണ് ലോക കപ്പിൻ്റെ മലയാളി സാന്നിധ്യമായ പികെ നൗഷാദും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഈ വരുന്ന 16ന് അദ്ദേഹം യുഎസിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയാണ്. യുഎസ്എ, കാനഡ, മെക്സികോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 16 നഗരങ്ങൾ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഫിഫ ലോക കപ്പിലെ പ്രധാന മലയാളി സാന്നിധ്യം. 2010-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോ കകപ്പിലും 2014ൽ ബ്രസിലിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലും മീഡിയ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ വളൻ്റിയറായി മികച്ച സേവനമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കാഴ്ച വെച്ചത്. ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്, നൗഷാദ് ഉൾപ്പെട്ട വളൻറിയർ ടീമിന് 2015ലെ ഫിഫ ഫെയർ പ്ലേ അവാർഡും ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഫിഫയിലേക്കുള്ള പികെ നൗഷാദിൻ്റെ യാത്ര
പഠനകാലത്ത് കോളജ് കാമ്പസിൽനിന്ന് തുടങ്ങിയ വളൻ്റിയർ മികവാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെയും മുൻനിര വളൻ്റിയർ പദവിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത്. പിഴവുകളില്ലാതെയുള്ള മുൻ ലോകകപ്പുകളിലെ സേവനം തുടർന്നുള്ള ഫിഫ സീസണുകളിലും ഒഫിഷ്യലാകാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 റഷ്യൻ ലോകകപ്പിലും 2022 ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിലും വളൻ്റിയർ കോഓഡിനേറ്റർ എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന് പുതിയ മുഖം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ സീസണിൽ കൊച്ചി വേദിയുടെ ടൂർണമെൻ്റ് ഓപറേഷൻസ് മാനേജറായിരുന്നു നൗഷാദ്.
ഐഎസ്എല്ലിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ "കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൻ്റെ എവേ ടീം കോഓഡിനേറ്റർ എന്ന പദവിയും ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോളജ് പഠനകാലത്ത് കേരളത്തിലെ മികച്ച നാഷനൽ സർവിസ് സ്റ്റീം വളൻറിയർക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ഇദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് അനുഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കാൽപ്പന്തിനൊപ്പം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൂടെ എന്ന പുസ്തകം പികെ നൗഷാദിൻ്റേതാണ്.
ഖത്തർ ടീമിലെ അംഗം മലയാളി തഹസിറിന് പുറമെ, ഒഫിഷ്യൽ വളൻ്റിയറുടെ കോഓഡിനേറ്ററായ പികെ നൗഷാദിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും മലയാളിക്ക് അഭിമാന മാവുകയാണ്. പെരിങ്ങത്തൂർ എൻഎഎം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപ കനായ നൗഷാദ് മേക്കുന്നിലെ കുന്നോത്ത് നെല്ലിക്ക മമ്മു ഹാജിയുടെയും പികെ ഖദിജയുടെ യും മകനാണ്. ഭാര്യ, സാബിറ, മക്കൾ, ഫാ ത്തി മസ്വാലിഹ, ആസിയ റഫാത്ത്, മുഹമ്മദ് അസിം എന്നിവരാണ്.
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