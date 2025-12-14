Kerala Local Body Elections2025

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന പോസ്റ്ററിൽ പാക് ക്യാപ്റ്റനു ഇടമില്ല: അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് പിസിബി

ടി20 ലോകകപ്പിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്ററില്‍ സൽമാൻ അലി ആഗയില്ല.

Salman Ali Agha
File Photo: Salman Ali Agha (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 6:45 PM IST

2026 ടി20 ലോകകപ്പിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്ററില്‍ പാക് ക്യാപ്‌റ്റന്‍ സൽമാൻ അലി ആഗയില്ല. താരത്തിന്‍റെ ചിത്രമില്ലാതെ പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനോട് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ഇന്ത്യ), ഐഡൻ മാർക്രം (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക), മിച്ചൽ മാർഷ് (ഓസ്‌ട്രേലിയ), ദസുൻ ഷനക (ശ്രീലങ്ക), ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ഇംഗ്ലണ്ട്) എന്നീ അഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻമാർ മാത്രമേ പ്രൊമോഷണൽ പോസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ വിഷയം ഐസിസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായി പിസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

'കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഷ്യാ കപ്പ് നടന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇതേ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടു, ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പ്രക്ഷേപകർ ഒരു പ്രമോഷണൽ കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു, പിന്നീട് പിസിബി ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലുമായി (എസിസി) സംസാരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് സ്ഥിതി മാറിയത്. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ പ്രൊമോഷണൽ പോസ്റ്ററിൽ ഐസിസി ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ഇത്തവണയും സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐസിസിയുടെ പ്രൊമോഷണൽ പോസ്റ്ററിലും പ്രചാരണങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റന്‍റെ ചിത്രം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പിസിബിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ICC T20 World Cup Poster
ICC T20 World Cup Poster (X)

അതേസമയം ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ആദ്യമായി 20 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. ചിരവൈരികളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 7 ന് മുംബൈയിൽ അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. 12 ന് നമീബിയയേയും 15 ന് പാകിസ്ഥാനേയും ഇന്ത്യ നേരിടും. ഫെബ്രുവരി 18 ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നെതർലാൻഡ്‌സിനെയും നേരിടും.

ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ മാർച്ച് 4 ന് കൊളംബോയിലോ കൊൽക്കത്തയിലോ നടക്കും, രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ മുംബൈയിലായിരിക്കും. കലാശപ്പോര് മാർച്ച് 8 ന് അഹമ്മദാബാദിലോ കൊളംബോയിലോ നടക്കും. പാകിസ്ഥാൻ ടീം സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും എത്തിയാൽ, അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ കൊളംബോയിലായിരിക്കും.

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, പാകിസ്ഥാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്‌ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
  • ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ

