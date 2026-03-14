പിഎസ്എൽ വിട്ട് ഐപിഎല്ലിലേക്ക്; കരാർ ലംഘിച്ച മുസറബാനിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി പിസിബി

Published : March 14, 2026 at 3:35 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ കരാർ പെട്ടെന്ന് റദ്ദാക്കി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ച സിംബാബ്‌വെ പേസർ ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനിക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി). ഐപിഎൽ ടീമായ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിൽ (കെകെആര്‍) ചേരുന്നതിനായി താരം പിഎസ്എല്ലിൽ നിന്ന് അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയതാണ് പിസിബിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. താരത്തിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം ബോർഡിന്‍റെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തിരിച്ചടിയായത് അവസാന നിമിഷത്തെ പിന്മാറ്റം

മാർച്ച് 26ന് ആരംഭിക്കുന്ന പിഎസ്എൽ 11-ാം സീസണിൽ ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടിയാണ് മുസറബാനി കരാറൊപ്പിട്ടിരുന്നത്. 1.1 കോടി രൂപയ്ക്കായിരുന്നു (PKR 11 million) താരം പാകിസ്ഥാൻ ലീഗിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇതിനിടെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് താരത്തെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ബിസിസിഐ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശ് താരം മുസ്‌തഫിസുർ റഹ്മാന് പകരക്കാരനായാണ് മുസറബാനി കെകെആറിലെത്തുന്നത്. ഐപിഎൽ ഓഫർ വന്നതോടെ മുസറബാനി ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡുമായുള്ള കരാർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

പിസിബി നിയമനടപടിയിലേക്ക്

ലീഗ് തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മുസറബാനി നടത്തിയ നീക്കം ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പിസിബിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനാലാണ് താരത്തിനെതിരെ നിയമപരമായി നീങ്ങാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് 'ജിയോ സൂപ്പർ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സമാനമായ സംഭവം കഴിഞ്ഞ വർഷവും പിഎസ്എല്ലിൽ നടന്നിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം കോർബിൻ ബോഷ് പെഷവാർ സാൽമിയുമായുള്ള കരാർ ലംഘിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ ചേർന്നതിനെത്തുടർന്ന് താരത്തിന് പിഎസ്എല്ലിൽ ഒരു വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുസറബാനിയുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ വിലക്കോ പിഴയോ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.

ലോകകപ്പിലെ ഹീറോ ഇനി കൊൽക്കത്തയിൽ

2026-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിൽ സിംബാബ്‌വെയ്ക്കായി മിന്നും തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച താരമാണ് മുസറബാനി. സൂപ്പർ എയിറ്റ് വരെയെത്തിയ ടീമിനായി 13 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ താരം മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. 6 അടി 8 ഇഞ്ച് ഉയരമുള്ള മുസറബാനിയുടെ വേഗതയും ബൗൺസും ടീമിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് കെകെആർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

"ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലീഗുകളിൽ കളിച്ചുള്ള പരിചയസമ്പത്തും കൃത്യതയും മുസറബാനിയെ അപകടകാരിയാക്കുന്നു. ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ കെകെആറിന്‍റെ പേസ് നിരയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ കരുത്താകും," ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റ് വ്യക്തമാക്കി.

