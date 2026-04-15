കൊല്ക്കത്തയില് വിക്കറ്റ് കൊയ്ത്ത്; പാകിസ്ഥാനിൽ വിലക്ക്, മുസറബാനിക്ക് വിനയായത് ഐപിഎൽ മോഹം!
പി.എസ്.എൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഐ.പി.എല്ലിലേക്ക്, സിംബാബ്വെ താരം ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് രണ്ട് വർഷം വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.
Published : April 15, 2026 at 9:37 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് കരാർ അവസാന നിമിഷം ലംഘിച്ച് ഐ.പി.എല്ലില് കളിക്കാൻ പോയ സിംബാബ്വെ പേസർ ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനു വേണ്ടി കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച താരത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിയാണ് പി.സി.ബി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഐ.പി.എൽ, പി.എസ്.എൽ ലേലങ്ങളിൽ ആദ്യം ആരും വാങ്ങാതിരുന്ന 29-കാരനായ മുസറബാനിയെ പിന്നീട് ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡ് പകരക്കാരനായി ടീമിലെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനിടെ ബി.സി.സി.ഐ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാനെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഒഴിവാക്കുകയും, പകരം മുസറബാനിയെ ടീമിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പി.എസ്.എൽ തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡുമായുള്ള കരാർ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് താരം ഐ.പി.എല്ലിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്.
പി.സി.ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം:
"വിശദമായ അച്ചടക്ക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, സിംബാബ്വെ താരം ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനിയെ അടുത്ത രണ്ട് പി.എസ്.എൽ സീസണുകളിൽ നിന്ന് വിലക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കരാർ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സിന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പി.സി.ബി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ലീഗിന്റെ അന്തസ്സും കരാർ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരം നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും ബോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോർബിൻ ബോഷിനും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ വിലക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.
🚨 Blessing Muzarabani banned from PSL for two years 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) April 14, 2026
The Zimbabwe pacer accepted a deal with Islamabad United for #PSL2026 but later pulled out to sign with KKR for #IPL2026.
" in this instance, despite a clear offer and an unequivocal acceptance of essential terms, the… pic.twitter.com/lMDfiXybY6
ഐ.പി.എല്ലിലെ പ്രകടനം
വിലക്കുകൾക്കിടയിലും ഐ.പി.എൽ 2026-ൽ കെ.കെ.ആറിനായി താരം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മുസറബാനി തിളങ്ങി.
മുസറബാനിയെ കൂടാതെ സ്പെൻസർ ജോൺസൺ, ദസുൻ ഷനക എന്നിവരും ഈ സീസണിൽ പി.എസ്.എൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഐ.പി.എല്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ പി.സി.ബി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
കൊല്ക്കത്തയ്ക്ക് വീണ്ടും തോല്വി
ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ 32 റൺസിന് തകർത്ത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഒരുപോലെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയാണ് സിഎസ്കെ വിജയം ആഘോഷിച്ചത്. ചെന്നൈ മുന്നോട്ടുവെച്ച 193 റൺസ് പിന്തുടർന്ന കൊൽക്കത്തയെ നൂർ അഹമ്മദിന്റേയും അൻഷുൽ കംബോജിന്റേയും തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ് 160 റൺസിൽ തളച്ചു. പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ നരൈനെയും ഫിൻ ആലനെയും നഷ്ടമായ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് പിന്നീട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ കൈവിട്ടതോടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായില്ല.
