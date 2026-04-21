വാക്കുപാലിച്ചില്ല; ലങ്കൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഷനകയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പി.സി.ബി
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് തിരിച്ചടിയായി; ഷാനകയെ വിലക്കി പി.സി.ബി
Published : April 21, 2026 at 9:20 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കരാർ ലംഘനം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സീം ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടർ ദാസുൻ ഷനകയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഒരു വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് . 2026ലെ പി.എസ്.എൽ സീസണിൽ ലാഹോർ ഖലന്ദർസുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കരാർ ലംഘിച്ചതിനാണ് താരത്തിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഐ.പി.എൽ കരാറും പി.എസ്.എൽ പിന്മാറ്റവും
പി.എസ്.എൽ ടൂർണമെന്റില് ലാഹോർ ഖലന്ദർസിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ കരാറൊപ്പിട്ട ഷനക, ഐ.പി.എല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസുമായി കരാറിലെത്താൻ വേണ്ടി പാക് ലീഗിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ഐ.പി.എല്ലിൽ പരിക്കേറ്റ സാം കറന് പകരക്കാരനായി 2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് രാജസ്ഥാൻ ഷാനകയെ ടീമിലെടുത്തത്. മാർച്ച് 21ന് ഷാനക ഏകപക്ഷീയമായി പി.എസ്.എല്ലിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് പ്ലെയർ രജിസ്ട്രേഷൻ നിബന്ധനകളുടെയും ത്രികക്ഷി കരാറിന്റേയും വ്യക്തമായ ലംഘനമാണെന്ന് പി.സി.ബി നടത്തിയ അവലോകനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
പി.സി.ബി പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഷാനക തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാപ്പ് ചോദിച്ചു. "പി.എസ്.എല്ലിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളോടും ആരാധകരോടും ലാഹോർ ഖലന്ദർസ് ടീമിനോടും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പിന്മാറുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ടൂർണമെന്റിലും ചേരാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനോടും അവിടുത്തെ ആരാധകരോടും എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ആരാധകരുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത് പി.എസ്.എല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ഷാനക പറഞ്ഞു.
അതേസമയം താരത്തിന്റെ ഖേദപ്രകടനവും പാകിസ്ഥാനിൽ കളിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യവും ബോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, കരാർ ലംഘനത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് നടപടി അനിവാര്യമാണെന്ന് പി.സി.ബി അറിയിച്ചു. ലീഗിന്റെ അന്തസ്സും നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, 2027-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പി.എസ്.എൽ 12-ാം സീസണിൽ കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഷാനകയെ അയോഗ്യനാക്കി. ഇതോടെ ഷാനകയ്ക്ക് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഷാനകയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡാനിയൽ സാംസിനെ ലാഹോർ ഖലന്ദർസ് നേരത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മുൻകാല നടപടികൾ:
നേരത്തെ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സിംബാബ്വെ പേസർ ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനിക്കും പി.സി.ബി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇസ്ലാമാബാദ് യുണൈറ്റഡുമായുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ട ശേഷം ഐ.പി.എല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോയതിനായിരുന്നു മുസറബാനിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് ലഭിച്ചത്.
