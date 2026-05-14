തുടർതോൽവികൾക്ക് തടയിടാൻ പഞ്ചാബ്; മാനംകാക്കാൻ മുംബൈ: ധർമ്മശാലയിൽ ഇന്ന് തീപാറും
ഐപിഎൽ 2026: പ്ലേ-ഓഫ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പഞ്ചാബ് ഇന്ന് മുംബൈക്കെതിരെ, തോറ്റാൽ വഴി അടയും.
Published : May 14, 2026 at 1:18 PM IST
ധർമ്മശാല: ഐപിഎല്ലില് പ്ലേ-ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാൻ പഞ്ചാബ് കിങ്സും, അഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഇരുസംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല. ലീഗിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആധികാരികമായി മുന്നേറിയ പഞ്ചാബിന് പ്ലേ-ഓഫിൽ ഇടം നേടാൻ ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്.
പഞ്ചാബിന് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കളിച്ച ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും ജയിച്ച് ശക്തമായി മുന്നേറിയ പഞ്ചാബിന് ഇപ്പോൾ ഫോം നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ടീം തുടർച്ചയായ നാല് മത്സരങ്ങളിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. പ്ലേ-ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ പഞ്ചാബിന് ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. നിലവിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 13 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ്.
പുറത്തായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
മേയ് 10-ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ എട്ടാം തോൽവിയോടെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അണിനിരന്നിട്ടും ഈ സീസണിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ മുംബൈക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. നിലവിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 6 പോയിന്റുമായി അവർ പട്ടികയിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ്.
മുൻ കണക്കുകളിൽ പഞ്ചാബിന് മേൽക്കൈ
ഇരുടീമുകളും അവസാനമായി ഏപ്രിൽ 16-ന് വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കൂപ്പർ കോണലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവരുടെ മികച്ച ബാറ്റിങ് മികവിൽ മുംബൈ ഉയർത്തിയ 196 റൺസ് ലക്ഷ്യം 21 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ പഞ്ചാബ് മറികടന്നിരുന്നു. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇരുടീമുകളും 35 തവണ കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ 18 വിജയങ്ങളുമായി പഞ്ചാബിനാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കം. മുംബൈ 17 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു.
മത്സര വിവരങ്ങൾ
- സമയം: വ്യാഴാഴ്ച (മേയ് 14), രാത്രി 7:30
- വേദി: ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, ധർമ്മശാല
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകൾ (ടിവി), ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ (ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്)
ടീം സ്ക്വാഡുകള്
പഞ്ചാബ് കിങ്സ്: ശ്രേയസ് അയ്യർ, പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ്, നെഹാൽ വധേര, ശശാങ്ക് സിംഗ്, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായ്, വിജയകുമാർ വൈശാഖ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, വിഷ്ണു വിനോദ്, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, യാഷ് താക്കൂർ, മിച്ചൽ ഓവൻ, ഹർനൂർ സിംഗ്, മുഷീർ ഖാൻ, പൈല അവിനാഷ്, മാർക്കോ യാൻസൻ, ലോകി ഫെർഗൂസൻ, കൂപ്പർ കോണലി, ബെൻ ഡ്വാർഷുയിസ്, പ്രവീൺ ദുബെ, വിശാൽ നിഷാദ്.
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രോഹിത് ശർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, റോബിൻ മിൻസ്, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, ശ്രീജിത്ത് കൃഷ്ണൻ, ബെവോൺ ജേക്കബ്സ്, തിലക് വർമ്മ, നമൻ ധീർ, വിൽ ജാക്സ്, കേശവ് മഹാരാജ്, രാജ് അംഗദ് ബാവ, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, കോർബിൻ ബോഷ്, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, കർൺ ശർമ്മ, ദീപക് ചഹാർ, അശ്വനി കുമാർ, റീസ് ടോപ്ലി, വി. എസ്. പെൻമെത്സ, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.
