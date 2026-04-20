ലഖ്നൗവിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ്; റൺമഴ പെയ്യിച്ച് പ്രിയാൻഷും കോണോളിയും, പിറന്നത് റെക്കോഡ്
Published : April 20, 2026 at 7:39 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയൻ്റ്സിനെ 54 റൺസിന് തകർത്ത് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കി. മുല്ലൻപൂരിലെ മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ്, നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 254 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ഈ ഐപിഎല് സീസണില് പിറന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന റണ്സാണിത്.
ആദ്യ വിക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച പ്രിയാൻഷ് ആര്യയും കൂപ്പർ കോണോളിയും ലഖ്നൗ ബൗളർമാരെ തല്ലിച്ചതക്കുകയായിരുന്നു. വെറും 37 പന്തിൽ 9 സിക്സറുകളടക്കം 93 റൺസ് നേടിയ പ്രിയാൻഷ് ആര്യയാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്നിങ്സിൻ്റെ നട്ടെല്ല്. അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ കൂപ്പർ കോണോളി 46 പന്തിൽ 87 റൺസ് നേടി. ഇരുവരും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ പടുത്തുയർത്തിയ 182 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ഈ സീസണിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
Kya wholesome team hain yaarr! ♥️pic.twitter.com/cWHoc0w0K0— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 19, 2026
255 റൺസ് എന്ന ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ലഖ്നൗവിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു. ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്ത് (43), എയ്ഡൻ മാർക്രം (42), മിച്ചൽ മാർഷ് (40) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും പഞ്ചാബിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 200 റൺസെടുക്കാനേ ലഖ്നൗവിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
പഞ്ചാബിനായി മാർക്കോ ജാൻസൻ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ അർഷ്ദീപ് സിങ്, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ, വിജയ്കുമാർ വൈശാഖ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടി. ലഖ്നൗവിൻ്റെ റൺറേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ചഹലിൻ്റെ മധ്യ ഓവറുകളിലെ പ്രകടനം നിർണായകമായി.
Muskuraiyein... hum top pe hai 📈❤️ pic.twitter.com/GDB2mirOGh— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 19, 2026
പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്
ഈ വിജയത്തോടെ 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 പോയിൻ്റു മായി പഞ്ചാബ് കിങ്സ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത പ്രിയാൻഷ് ആര്യയാണ് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്'. വരും മത്സരങ്ങളിലും ഇതേ മികവ് തുടരാനായാൽ പഞ്ചാബിന് പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ ടീമിന് എളുപ്പമാകും.
ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ടോട്ടല്
Easy W ✅— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 19, 2026
Still on top ✅
Another home win ✅ pic.twitter.com/atOyiGLQ96
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടീം ടോട്ടൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് സ്വന്തമാക്കിയ 287/3 ആണ്. 2024-ൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെയാണ് ഈ റെക്കോർഡ് പിറന്നത്. 2024-ൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് 262 റൺസ് പിന്തുടർന്ന് ജയിച്ചതാണ് ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺ ചേസ് റെക്കോഡ്.
