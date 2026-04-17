ഡി കോക്കിന്റെ സെഞ്ചുറി പാഴായി; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ പഞ്ചാബിന് 7 വിക്കറ്റ് ജയം
പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായി പഞ്ചാബ്, തുടർച്ചയായ നാലാം തോൽവിയുമായി മുംബൈ പടുകുഴിയിൽ.
Published : April 17, 2026 at 8:26 AM IST
മുംബൈ: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് തകർപ്പൻ ജയം. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മുംബൈ ഉയർത്തിയ 196 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 21 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ വെറും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പഞ്ചാബ് മറികടന്നു. പ്രഭ്സിമ്രാന് സിംഗിന്റേയും ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെയും തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറികളാണ് പഞ്ചാബിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഡി കോക്കിന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം
നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ മുംബൈയെ ബാറ്റിംഗിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്ക് മൂലം രോഹിത് ശർമ്മ പുറത്തിരുന്ന മത്സരത്തിൽ ഡി കോക്ക് ആണ് മുംബൈയുടെ ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റിക്കൽറ്റനെയും (2) ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെയും (0) പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് മുംബൈയെ ഞെട്ടിച്ചു. സൂര്യകുമാറിനെ ഗോൾഡൻ ഡക്കാക്കിയ അർഷ്ദീപ് ഐപിഎല്ലിൽ തന്റെ 100-ാം വിക്കറ്റ് നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.
എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച ഡീകോക്കും നമൻ ധീറും (50) മുംബൈയെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. 60 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 112 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഡീകോക്ക് ഈ സീസണിലെ തന്റെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി കുറിച്ചു. 7 ഫോറും 7 സിക്സും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഡീകോക്കിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ്. അവസാന ഓവറുകളിൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ എടുത്ത തകർപ്പൻ ക്യാച്ചിലൂടെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (14) പുറത്തായതോടെ മുംബൈയുടെ സ്കോർ 20 ഓവറിൽ 195/6 എന്ന നിലയിൽ ഒതുങ്ങി.
പഞ്ചാബിന്റെ മറുപടി
196 റൺസ് പിന്തുടർന്ന പഞ്ചാബിന് പ്രിയാൻഷ് ആര്യ (15), കൂപ്പർ കൊനോലി (17) എന്നിവരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായെങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന പ്രഭ്സിമ്രാന് സിംഗും ശ്രേയസ് അയ്യരും ചേർന്ന് മുംബൈ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി. ഇരുവരും ചേർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 139 റൺസിന്റെ വമ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്.
പ്രഭ്സിമ്രാന് വെറും 39 പന്തിൽ 80 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 23 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച താരം തന്റെ ഇന്നിംഗ്സിലുടനീളം മനോഹരമായ ഷോട്ടുകൾ പായിച്ചു. മറുഭാഗത്ത് തന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കളിച്ച ശ്രേയസ് അയ്യർ 35 പന്തിൽ 66 റൺസ് നേടി. 5 ഫോറും 4 സിക്സും അയ്യരുടെ ഇന്നിംഗ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുംബൈ ബൗളർമാർ വിക്കറ്റെടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ പഞ്ചാബ് 16.3 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
ഈ വിജയത്തോടെ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 പോയിന്റുമായി പഞ്ചാബ് കിങ്സ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 2 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ താഴെയാണ്.
