കോച്ച് കാണണ്ട, ഇവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ...; ശശാങ്കിനെ 'ഒളിപ്പിച്ച്' ശ്രേയസിന്റെ മാസ് എൻട്രി
ക്യാച്ച് വിട്ട ശശാങ്കിനെ പൊതിഞ്ഞുപിടിച്ച് ശ്രേയസ്, വൈറലായി ആ 'തൊപ്പി'ക്കളി!
Published : April 20, 2026 at 5:05 PM IST
മുംബൈ: ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെ 54 റൺസിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം പഞ്ചാബ് കിങ്സ് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും, കളിക്കളത്തിലെ ഫീൽഡിംഗ് പിഴവുകൾ ടീമിന് വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നു. പഞ്ചാബ് താരം ശശാങ്ക് സിംഗ് ഒരു മത്സരത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടത് ആരാധകരെയും ടീം മാനേജ്മെന്റിനെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ശശാങ്കിന്റെ ഈ പിഴവുകൾ കണ്ട് മുഖ്യപരിശീലകൻ റിക്കി പോണ്ടിങ് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്.
പിഴവുകളുടെ ഹാട്രിക്
മത്സരത്തിന്റെ 14-ാം ഓവറിലായിരുന്നു ശശാങ്കിന്റെ ആദ്യ പിഴവ്. യുസ്വേന്ദ്ര ചഹലിന്റെ പന്തിൽ ലഖ്നൗ താരം നിക്കോളാസ് പൂരൻ നൽകിയ ക്യാച്ച് അവസരം ശശാങ്കിന് കൃത്യമായി കൈക്കലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വിരൽത്തുമ്പിൽ തട്ടി പന്ത് തെറിച്ചുപോവുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് 18-ാം ഓവറിൽ എയ്ഡന് മാർക്രം അടിച്ച പന്തിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ശശാങ്കിന് വീണ്ടും തെറ്റുപറ്റി. സ്വീപ്പർ കവറിൽ നിന്ന താരത്തിന്റെ ഈ പിഴവ് കണ്ട റിക്കി പോണ്ടിങ് ഡഗ് ഔട്ടിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തബ്ധനായി നിൽക്കുന്നത് ക്യാമറകൾ ഒപ്പിയെടുത്തു. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ മുകുൾ ചൗധരി നൽകിയ ക്യാച്ചും ശശാങ്ക് കൈവിട്ടതോടെ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ പോലും ചിരിയോടെയും അവിശ്വാസത്തോടെയും ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
Shreyas Iyer and Ricky Ponting hugging Shashank Singh after the match 🫂 🔥😂 #PBKSvsLSG #IPL2026 #LSGvsPBKS pic.twitter.com/LjH0PNhgpX— ViratKoisa Cricket (@ViratKoisaAxom) April 19, 2026
മത്സരശേഷം ഹൃദയം കവർന്ന നിമിഷങ്ങൾ
മത്സരത്തിനിടെ പിഴവുകൾ വരുത്തിയെങ്കിലും, കളിക്ക് ശേഷം നടന്ന ഹൃദ്യമായ രംഗങ്ങൾ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. താരത്തിന്റെ പിഴവുകളിൽ പോണ്ടിങ് കടുപ്പത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും മൈതാനത്ത് കണ്ടത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്.
സ്വന്തം തൊപ്പി കൊണ്ട് ശശാങ്കിനെ മറച്ചുപിടിച്ച് തമാശരൂപേണ ഡഗ് ഔട്ടിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യർ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവർന്നു. ടീമിലെ മറ്റ് താരങ്ങളും ഈ രസകരമായ നിമിഷം ചിരിയോടെയാണ് ആസ്വദിച്ചത്. ശശാങ്കിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചും പോണ്ടിങ്ങും ശ്രേയസ് അയ്യരും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഫീൽഡിംഗിലെ പിഴവുകൾ കളിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും വിജയത്തിൽ അത് നിഴൽ വീഴ്ത്തിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പെരുമാറ്റം.
റൺമല തീർത്ത് പഞ്ചാബ്
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറായ 254/7 ആണ് കുറിച്ചത്. പ്രിയാൻഷ് ആര്യയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗും (37 പന്തിൽ 93), കൂപ്പർ കൊണോലിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമാണ് (46 പന്തിൽ 87) പഞ്ചാബിനെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
Shashank Singh dropped yet another catch.. oh hog what happened with him.. pressure of earlier drop 😞— Cric_Lover 🏏 (@ankit_bhattar) April 19, 2026
Shreyas Iyer chuckled this time n Ponting stare.. tat says all 😄#PBKSvsLSG #LSGvsPBKS #PBKSvLSG #LSGvPBKS #iplonstar
മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ലഖ്നൗവിനായി ഋഷഭ് പന്ത് (43), എയ്ഡന് മാർക്രം (42), മിച്ചൽ മാർഷ് (40) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും 54 റൺസ് അകലെ അവരുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് തങ്ങളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭദ്രമാക്കി.
Also Read: സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അമിതമായി വിലയിരുത്തുന്നു; ബാറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ