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വെബ്‌സൈറ്റിലെ കളി കയ്യിൽനിന്നുപോയി; പൂജ്യം രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ആരാധകരെ പൂട്ടാൻ ഫിഫ

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ടിക്കറ്റ് വിവാദം പുകയുന്നു: സൗജന്യമായി ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ആരാധകർക്ക് പണമടയ്ക്കാൻ ഫിഫയുടെ 7 ദിവസത്തെ അന്ത്യശാസനം.

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 6:28 PM IST

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ലണ്ടൻ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തെച്ചൊല്ലി ഫിഫ വൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ. ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക തകരാർ (Tech Glitch) കാരണം നിരവധി ആരാധകർക്ക് മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകൾ യാതൊരു ചെലവുമില്ലാതെ സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടമായ ചെക്കൗട്ട് പ്രക്രിയയിൽ സംഭവിച്ച പിഴവാണ് ഇതിന് കാരണം.

ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറുപതോളം ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കാണ് "0 യു.എസ് ഡോളർ" (സൗജന്യമായി) നിരക്കിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാനഡയിലെ പ്രമുഖ നഗരമായ ടൊറന്‍റോയില്‍ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകളിലാണ് ഈ സാങ്കേതിക പിഴവ് പ്രധാനമായും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ടിക്കറ്റുകൾ ആരാധകർക്ക് വിട്ടുനൽകാൻ ഫിഫ തയ്യാറല്ല. തകരാർ മൂലം സൗജന്യമായി ലഭിച്ച ടിക്കറ്റുകൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം അതിന്‍റെ കൃത്യമായ യഥാർത്ഥ വില നൽകണമെന്ന് ഫിഫ ഇപ്പോൾ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പണം അടച്ച് ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ആരാധകരുടെ ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്നും ഫിഫ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം

'ചെക്കൗട്ട് പ്രക്രിയയിലെ മുൻപത്തെ പണമിടപാട് പ്രശ്‌നം കാരണം പൂജ്യം ചെലവിൽ (0 USD) ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ച അറുപതോളം ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്ക് ജൂൺ 3 ബുധനാഴ്‌ച ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ട ടിക്കറ്റുകൾ നിലവിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റിസർവ് ചെയ്‌ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരിയായ തുക അടച്ച് ഈ ടിക്കറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും സ്വന്തമാക്കാൻ ബാധിക്കപ്പെട്ട ആരാധകരെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു."

ടിക്കറ്റ് വിലയിലെ അമിത വർധനവും കരിഞ്ചന്ത വിവാദവും

ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റുകളുടെ അമിത വിലയെച്ചൊല്ലി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫിഫയെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന പുതിയ വിവാദം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക റീസെയിൽ (രണ്ടാം ഘട്ട വിൽപ്പന) സൈറ്റിൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്‍റെ വെറും നാല് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 2.3 മില്യൺ യൂറോയാണ് (അതായത് 21 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലെ ഈ കൊള്ളയെ ന്യായീകരിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വികസിതമായ വിനോദ വിപണിയിലാണ് (അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം) തങ്ങളെന്നും, അതിനാൽ വിപണിയിലെ ഉയർന്ന നിരക്കുകൾ ടിക്കറ്റുകൾക്കും ബാധകമാക്കേണ്ടി വരും എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാദം.

ഫിഫയ്‌ക്കെതിരെ യു.എസ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ നിയമനടപടി

ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്‌മയും അമിതവില ഈടാക്കലും കരിഞ്ചന്ത വിപണിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫിഫയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് യു.എസ് ഭരണകൂടം. ന്യൂയോർക്ക് അറ്റോർണി ജനറൽ ലെറ്റിഷ്യ ജെയിംസ്, ന്യൂജേഴ്‌സി അറ്റോർണി ജനറൽ ജെന്നിഫർ ഡാവൻപോർട്ട് എന്നിവർ ഫിഫയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി സബ്‌പോണ (Subpoena - കോടതി വഴി ഹാജരാകാനുള്ള ഉത്തരവ്) അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 19-ന് മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിലും, സാധാരണക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകാതെ വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കായി സീറ്റുകൾ മാറ്റിവെച്ചതിലും വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന ആക്ഷേപം. ഇതിന്മേൽ വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

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