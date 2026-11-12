സത്യം പുറത്തുവരുമോ? 2018ലെ പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും
ഖവാജയുടെ പന്ത് ചുരണ്ടൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ; മൗനം വെടിഞ്ഞ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.
Published : November 12, 2026 at 12:28 PM IST
സിഡ്നി: 2018ലെ പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് സഹതാരം ഉസ്മാന് ഖവാജ നടത്തിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി താരം നാളെ സിഡ്നിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും.
തന്റെ ആത്മകഥയായ 'സബറി'ലൂടെയാണ് 2018-ലെ കേപ്ടൗണ് ടെസ്റ്റിലുണ്ടായ സാൻഡ്പേപ്പർ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഖവാജ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. കേപ്ടൗണ് ടെസ്റ്റിൽ സാൻഡ്പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പന്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും അതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നുമാണ് പുസ്തകത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഈ വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന കമ്മിൻസിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
I'm training at Cricket Central tomorrow morning before the Blues play in the Shield match. Happy to speak with any and all media about the events of this week at 9.30 am. I've taken some time to try and better understand the long list and full extent of Uzzy’s allegations so I can respond properly. Afterwards please stay and support the Blues! I’ll ask CA to send out details— Pat Cummins (@patcummins30) November 11, 2026
ഒടുവിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എക്സിലൂടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന വിവരം കമ്മിൻസ് അറിയിച്ചത്. "ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) രാവിലെ ക്രിക്കറ്റ് സെൻട്രലിൽ ഞാൻ പരിശീലനത്തിനുണ്ടാകും. രാവിലെ 9.30-ന് ഈ ആഴ്ചയുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്," കമ്മിൻസ് കുറിച്ചു. ഉസ്മാന് ഖവാജ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണരൂപം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഉചിതമായ മറുപടി നൽകാനാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തതെന്നും 33-കാരനായ താരം വ്യക്തമാക്കി.
പുസ്തകത്തിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ 12 മാസത്തെ വിലക്ക് നേരിട്ട മുൻ താരം ഡേവിഡ് വാർണറും ഖവാജയുടെ വാദങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം, വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ ഉസ്മാന് ഖവാജ തന്റെ പുസ്തക പ്രചാരണ പര്യടനം (ബുക്ക് ടൂർ) റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച എബിസി ചാനലിന്റെ '7:30' എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെ, 2018-ലെ പന്ത് ചുരണ്ടലിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബൗളർമാർക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാൻ ഖവാജ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. "ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ മൂന്ന് താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത്. മുൻ സഹതാരം ചാഡ് സേയേഴ്സും എന്നെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരുടെയും പേരിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഞാനില്ല," എന്നായിരുന്നു ഖവാജയുടെ പ്രതികരണം. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് കമ്മിൻസ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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