'തികച്ചും അസംബന്ധം'; ഖവാജയുടെ പന്ത് ചുരണ്ടൽ ആരോപണങ്ങളില് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പാറ്റ് കമ്മിൻസ്!
ഖവാജയുടെ പുസ്തകത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഞെട്ടിച്ചു; ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ്.
Published : November 13, 2026 at 10:21 AM IST
സിഡ്നി: 2018ലെ കേപ്ടൗണ് പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹതാരം ഉസ്മാന് ഖവാജ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്. ഖവാജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ 'തികച്ചും അസംബന്ധമാണെന്ന്' സിഡ്നിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കമ്മിൻസ് തുറന്നടിച്ചു.
ഖവാജയുടെ 'സബർ' എന്ന പുസ്തകം പുറത്തുവന്നത് മുതൽ മൗനം പാലിച്ചിരുന്ന കമ്മിൻസ്, വിമർശനങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് എൻ.എസ്.ഡബ്ല്യു ആസ്ഥാനത്ത് 70 മിനിറ്റ് നീണ്ട വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. "നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയ ശേഷമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ. ഇന്നത്തോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല," എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കമ്മിൻസ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
2018-ലെ വിവാദ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിലെ എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, കാമറൂൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റ്, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് വാർണർ എന്നിവരെ മാത്രം ശിക്ഷിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഖവാജ പുസ്തകത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇതിനെ കമ്മിൻസ് പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു.
Pat Cummins speaks on what happened in South Africa and how he feels about Khawaja's approach to reveal his side of the story. #Cricket https://t.co/0JQ4iyltqY— SEN Cricket (@SEN_Cricket) November 12, 2026
"സാൻഡ്പേപ്പർ മൈതാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഖവാജ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നൂറു ശതമാനം തെറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാൻഡ്പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പന്ത് ചുരണ്ടാൻ ഞാനും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന തരത്തിലുള്ള ഖവാജയുടെ വാദം തികച്ചും അസംബന്ധമാണ്," കമ്മിൻസ് പറഞ്ഞു.
സാൻഡ്പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് താൻ ബാൻക്രോഫ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന ഖവാജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചതായും കമ്മിൻസ് വ്യക്തമാക്കി. "എനിക്കറിയാവുന്ന ഉസ്മാൻ ഇങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സംസ്കാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഒപ്പം നിന്ന ഉസ്മാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് അവിടെവെച്ച് തന്നെ അത് തടയുമായിരുന്നു."
ഖവാജയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും കമ്മിൻസ് വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു. "ഉസ്മാന് എന്റെ സുഹൃത്താണ്, പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെയും അന്തസ്സിനെയും ഇത്രയും ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല. പുസ്തകത്തിലൂടെ എന്റേയും മറ്റ് പലരുടെയും ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിന്റേയും ജീവിതത്തെ ഉസ്മാന് വളരെ നിസ്സാരമായാണ് സമീപിച്ചത്. സ്വന്തം കഥ പറയാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരിക്കണം."
അതേസമയം, 2018-ലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ ശൈലിയിൽ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കമ്മിൻസ് സമ്മതിച്ചു. എന്ത് വിലകൊടുത്തും ജയിക്കണമെന്ന മാനസികാവസ്ഥയും അഹങ്കാരവും അന്നത്തെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അമ്പയർമാരോടും എതിരാളികളോടും പെരുമാറിയിരുന്ന രീതി തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2018-ന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ ടീമിന്റെ സംസ്കാരം മാറ്റിയെടുക്കാൻ താൻ ഏറെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മിൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേപ്ടൗൺ ടെസ്റ്റിന് മുൻപ് പോർട്ട് എലിസബത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന ഖവാജയുടെ മറ്റൊരു ആരോപണവും കമ്മിൻസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതേക്കുറിച്ച് തനിക്കോ മറ്റ് താരങ്ങൾക്കോ യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നും, ഈ ആഴ്ചയാണ് താൻ ഇക്കാര്യം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു അന്വേഷണം വേണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയാണെന്ന് കമ്മിൻസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടോഡ് ഗ്രീൻബെർഗ് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Also Read: ഒറ്റ നീക്കത്തിൽ കളി മാറ്റി; ഐസ് ഹോക്കി വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഇടംപിടിച്ച് പി.ടി ഉഷ!