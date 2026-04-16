സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് വൻ ആവേശം; നായകൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് തിരിച്ചെത്തുന്നു
പാറ്റ് കമ്മിൻസ് തിരിച്ചെത്തുന്നു, ഏപ്രിൽ 25ന് രാജസ്ഥാനെതിരെ കളിച്ചേക്കും.
Published : April 16, 2026 at 8:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് ആശ്വാസവാർത്ത. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് വിട്ടുനിന്ന ടീമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നായകൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
നടുവേദനയെത്തുടർന്ന് സ്കാനിംഗിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മടങ്ങിയ കമ്മിൻസ്, സിഡ്നിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തത്. പരിക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായെന്ന് ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക്ഇൻഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏപ്രിൽ 25-ന് ജയ്പൂരില് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലൂടെയാകും അദ്ദേഹം വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുക. താൻ ഉടൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് കമ്മിൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
സ്വദേശത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം കമ്മിൻസ് ഒരു മത്സരം പോലും കളിച്ചിട്ടില്ല. പരിക്കു മൂലം ഓസ്ട്രേലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായ 2026ലെ ടി20 ലോകകപ്പും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയെങ്കിലും പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് കളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
🚨 CAPTAIN CUMMINS CLEARED TESTS. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 16, 2026
- Pat Cummins has cleared all the fitness tests and to join SRH tomorrow. (Cricbuzz).
കമ്മിൻസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷനാണ് നിലവിൽ സൺറൈസേഴ്സിനെ നയിക്കുന്നത്. കിഷന് കീഴിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ടീം വിജയിച്ചു. നിലവിൽ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ +0.576 നെറ്റ് റൺറേറ്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഹൈദരാബാദ്.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ 57 റൺസിന് സൺറൈസേഴ്സ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 217 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാനെ, നവാഗതരായ പ്രഫുൽ ഹിംഗെ, സാക്കിബ് ഹുസൈൻ എന്നിവരുടെ മിന്നും പ്രകടനമാണ് (ഓരോരുത്തരും 4 വിക്കറ്റ് വീതം) 159 റൺസിൽ ഒതുക്കിയത്. ഹൈദരാബാദിൻ്റെ അടുത്ത മത്സരം ശനിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെതിരെയാണ്.
