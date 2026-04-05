കൈവിട്ട കളി തിരിച്ചുപിടിച്ച് പന്ത്; ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ലഖ്നൗവിന് ആവേശ ജയം
ഐപിഎൽ 2026: പന്തിന്റെ പോരാട്ടം, അവസാന ഓവർ നാടകീയതയിൽ ഹൈദരാബാദിനെ വീഴ്ത്തി ലഖ്നൗ.
Published : April 5, 2026 at 7:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അവസാന ഓവർ വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ്. രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ, ഒരു പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്ന ലഖ്നൗ ഈ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി. പുറത്താകാതെ 68 റൺസെടുത്ത നായകൻ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ലഖ്നൗവിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചത്.
തകർച്ചയും തിരിച്ചുവരവും
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹൈദരാബാദിന്റെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. ലഖ്നൗ പേസർമാർക്ക് മുന്നിൽ പതറിയ ആതിഥേയർക്ക് 11 റൺസിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. മുഹമ്മദ് ഷമി അഭിഷേക് ശർമ്മയെ പൂജ്യത്തിനും തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്രാവിസ് ഹെഡിനെയും പുറത്താക്കി. പ്രിൻസ് യാദവ് ഇഷാൻ കിഷന്റെ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തിയതോടെ ഹൈദരാബാദ് പ്രതിരോധത്തിലായി. ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ കൂടി പുറത്തായതോടെ പത്തോവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 35-4 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവർ.
എന്നാൽ അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസനും നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയും ചേർന്ന് ഹൈദരാബാദിനെ രക്ഷിച്ചു. 116 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇരുവരും പടുത്തുയർത്തിയത്. നിതീഷ് റെഡ്ഡി 33 പന്തിൽ 56 റൺസും ക്ലാസൻ 41 പന്തിൽ 62 റൺസുമെടുത്തു. അവസാന ഓവറുകളിൽ ആവേശ് ഖാനും സംഘവും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ ഹൈദരാബാദിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് 156/9 എന്ന സ്കോറിൽ അവസാനിച്ചു.
Another day, another 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐫𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 🤯@RishabhPant17 leads from the front as #LSG seal their first win of the season! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
പന്തിന്റെ നായകമികവ്
157 റൺസ് പിന്തുടർന്ന ലഖ്നൗവിനായി എയ്ഡന് മാർക്രം മികച്ച തുടക്കം നൽകി. 45 റൺസെടുത്ത മാർക്രത്തെ ശിവംഗ് കുമാർ പുറത്താക്കി. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ പന്ത് ഇന്നിംഗ്സ് നിയന്ത്രിച്ചു. ഇതിനിടെ നിക്കോളാസ് പുരാൻ റണ്ണൗട്ടായതും ഹർഷ് ദുബെ ആയുഷ് ബദോനിയെ പുറത്താക്കിയതും ഹൈദരാബാദിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുൾ സമദ് നേടിയ നിർണ്ണായക ഫോറുകൾ ലഖ്നൗവിന്റെ സമ്മർദ്ദം കുറച്ചു.
അവസാന ഓവർ ഡ്രാമ
ഹർഷൽ പട്ടേൽ എറിഞ്ഞ 19-ാം ഓവറിൽ വെറും 4 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയതോടെ ലഖ്നൗവിന് ജയിക്കാൻ അവസാന ഓവറിൽ 9 റൺസ് വേണമെന്നായി. ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട്ട് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ രണ്ട് പന്തുകളിലും ഫോറുകൾ പായിച്ച് പന്ത് മത്സരം ലഖ്നൗവിന്റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. അഞ്ചാം പന്തിൽ ഉനദ്കട്ടിനെ മിഡ്-ഓഫിന് മുകളിലൂടെ അതിർത്തി കടത്തി പന്ത് ലഖ്നൗവിന് ആവേശവിജയം സമ്മാനിച്ചു.
