കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ വീഴ്ചയില് ആറാടി ക്രുണാൽ; പാണ്ഡ്യ ബ്രദേഴ്സില് അസ്വാരസ്യങ്ങളോ? വീഡിയോ
ഹാർദിക് ഔട്ടായപ്പോൾ ക്രുണാലിന്റെ ആഘോഷം വൈറൽ!
Published : April 13, 2026 at 1:30 PM IST
മുംബൈ: ആവേശകരമായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് - റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത് മൈതാനത്തെ നാടകീയ നിമിഷങ്ങളോടെയാണ്. മുംബൈ നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ വിക്കറ്റ് വീണപ്പോൾ സഹോദരനും ആർസിബി താരവുമായ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ നടത്തിയ അതിരുകടന്ന ആഘോഷപ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ കായിക ലോകത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. കേവലം ഒരു വിക്കറ്റ് ആഘോഷത്തിനപ്പുറം, പാണ്ഡ്യ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാം സുഖകരമല്ലെന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു വാങ്കഡെയിലെ ഓരോ നിമിഷവും. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീണോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ.
ക്രുണാലിന്റെ ആഘോഷം വൈറൽ
മുംബൈയുടെ റൺ വേട്ടയ്ക്കിടെ നായകൻ ഹാർദിക് (22 പന്തിൽ 40) പുറത്തായപ്പോൾ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ നടത്തിയ ആഘോഷ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ആർസിബിയുടെ ഈ സീസണിലെ മികച്ച ബൗളറായ ജേക്കബ് ഡഫിയുടെ പന്തിൽ റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് ഹാർദിക് മടങ്ങിയത്. ആ വിക്കറ്റ് വീണ നിമിഷം ക്രുണാലിന്റെ ആവേശം അതിരുകടന്നതായിരുന്നു. തന്റെ ടീമിന് ആ വിക്കറ്റ് എത്രത്തോളം പ്രധാനമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ആഘോഷം.
Fighting between Hardik and Krunal pic.twitter.com/MVEVlNSctP— Anshul Rathaur (@anshul_rathaur_) April 12, 2026
സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ അകൽച്ചയോ?
മത്സരത്തിനിടെ ഇരുവരും നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ക്രുണാൽ തന്റെ അനിയനെ വരവേറ്റത് ഒരു കടുത്ത ബൗൺസറിലൂടെയായിരുന്നു. ഹാർദിക് ആകട്ടെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒരു രൂക്ഷമായ നോട്ടം കൊണ്ട് അതിന് മറുപടി നൽകി. സാധാരണഗതിയിൽ മൈതാനത്ത് പരസ്പരം ചിരിക്കുകയും തമാശകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ള ഇരുവരും ഇത്തവണ പൂർണ്ണ ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഹാർദിക് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ ക്രുണാലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും, പരസ്പരം ജന്മദിനാശംസകൾ നേരാത്തതും, സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ വെവ്വേറെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയുടെ സൂചനകളാണെന്ന് ആരാധകർ സംശയിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വാങ്കഡെയിലെ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
HARDIK PANDYA vs KRUNAL PANDYA DURING RCB vs MI. 🥶— Sam (@Cricsam01) April 13, 2026
- Watch Krunal Pandya’s reaction after bowling that bouncer to Hardik — it almost looks like there might be a rift between them. 👀🔥 pic.twitter.com/QgTVKKHwbH
ആർസിബിയുടെ റൺമലയും മുംബൈയുടെ പോരാട്ടവും
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആർസിബി, രജത് പാട്ടിദാറിന്റെ (50) തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റേയും ഫിൽ സാൾട്ട്, വിരാട് കോലി എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുടെയും കരുത്തിൽ 240/4 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ രോഹിത് ശർമയും റയാൻ റിക്കൽട്ടണും ചേർന്ന് പവർപ്ലേയിൽ 62 റൺസെടുത്ത് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും രോഹിത്തിന്റെ പരിക്കും വിക്കറ്റുകളുടെ വീഴ്ചയും തിരിച്ചടിയായി.
Bhaivalry was at it's peak, emotions running high 🔥#MIvRCB | [Mumbai Indians, Rohit, Kohli, Tilak, Rajat Patidar] pic.twitter.com/CTEtAgcNiB— Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2026
സൂര്യകുമാർ യാദവും ഹാർദിക്കും പോരാടിയെങ്കിലും മുംബൈ 222-ൽ ഒതുങ്ങി. അതേസമയം ബൗളിംഗിലും ബാറ്റിംഗിലും തങ്ങൾ പിന്നിലാണെന്നും ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പുനർചിന്തിക്കണമെന്നും മത്സരശേഷം ഹാർദിക് പറഞ്ഞു. പവർപ്ലേയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
