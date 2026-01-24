'മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം കയ്യോടെ പൊക്കി, 40 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു..! പലാഷിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്
'തന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്താനാണ് ആരോപണങ്ങളെന്ന് പലാഷ് മുച്ചൽ പ്രതികരിച്ചു.
Published : January 24, 2026 at 3:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാനയുമായുള്ള വിവാഹം വേർപിരിഞ്ഞതുമുതൽ, പലാഷ് മുച്ചൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മന്ദാനയുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ വിദ്യാൻ മാനെ പലാഷിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലാഷ് മന്ദാനയെ വഞ്ചിച്ചെന്നും കിടക്കയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം കയ്യോടെ പൊക്കിയെന്നും മാനെ പറയുന്നു.
'പലാഷിന്റേയും സ്മൃതി മന്ദാനയുടെയും വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ താൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം കിടക്കയിൽ വെച്ച് പലാഷ് പിടിയിലായി. പിന്നാലെ കാര്യങ്ങൾ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സഹതാരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ പെണ്കുട്ടികള് പലാശിനെ പൊതിരെ തല്ലി. പലാശിന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ തട്ടിപ്പുകാരാണ്. പലാഷ് വിവാഹം കഴിച്ച് സാംഗ്ലിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി,എന്നാൽ അതു സംഭവിച്ചില്ല.’ മാനെ പറഞ്ഞതായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
കൂടാതെ പലാഷ് തന്നില് നിന്നും 40 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുക തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് സാംഗ്ലിയിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റുകളും കോൾ റെക്കോർഡിംഗുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം വിദ്യാൻ മാനെയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല് വിവാദമായതോടെ പലാഷ് മുച്ചൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ മറുപടി നൽകി. തന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്താനാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും താൻ മൗനം പാലിക്കില്ലെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പലാഷ് കുറിച്ചു. 'സാംഗ്ലിയില് നിന്നുള്ള വിദ്യാന് മാനെ എന്നൊരാള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിപ്പിച്ച എനിക്കെതിരായ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധവും തെറ്റുമാണ്.
എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില് എന്റെ അഭിഭാഷകന് ശ്രേയാന്ഷ് മിത്രെ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. വിഷയം കർശനമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും– പലാഷ് എഴുതി.
പലാഷ്-മന്ദാന വിവാഹം
അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് മന്ദാനയും പലാഷും വിവാഹിതരാകാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം 2025 നവംബറിൽ നടക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ചടങ്ങിന് മണിക്കൂറുകള് മാത്രം ശേഷിക്കെ സ്മൃതിയുടെ പിതാവിന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായതായി വാര്ത്തകള് പുറത്തുവരികയും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
പിന്നാലെ വിവാഹം മാറ്റിവച്ചതായി അറിയിപ്പുമുണ്ടായി. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം, സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ പലാഷ് മുചാലുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് സ്മൃതി മന്ദാന വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില് ഔദ്യോഗികമായി താരം പ്രതികരിച്ചത്.
