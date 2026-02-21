ടി 20 ലോകകപ്പ്: ആദ്യ സൂപ്പർ എട്ടില് മഴക്കളി; നിർണായക പോരാട്ടം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഓരോ പോയിന്റുമായി പാകിസ്താനും ന്യൂസിലാൻഡും
Published : February 21, 2026 at 9:32 PM IST
കൊളംബോ: ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ എട്ടിലെ ആദ്യ മത്സരമായ പാകിസ്താനും ന്യൂസിലാൻഡും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. കൊളംബോയിലെ ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നിർണായക മത്സരം ടോസിന് ശേഷം പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത്.
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ പാകിസ്താൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ആഗ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും കളി ആരംഭിക്കാനായില്ല. ഇരു ടീമുകൾക്കും സെമി ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്താൻ ഈ വിജയം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നുവെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതോടെ ഓരോ പോയിന്റ് വീതം പങ്കുവെച്ച് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
മഴ ശമിക്കുന്നതിനായി അമ്പയർമാർ ഔദ്യോഗിക സമയം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് കളിയോഗ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടതോടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിലെ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരഫലങ്ങളും റൺ റേറ്റും ഇനി ഇരു ടീമുകളുടെയും സെമി പ്രവേശനത്തിൽ നിർണായകമാകും.
ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള 50-ാം പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെ നടന്ന 49 മത്സരങ്ങളിൽ 24 എണ്ണത്തിൽ പാകിസ്താനും 23 എണ്ണത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡും വിജയിച്ചു. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.
ലോകകപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പാകിസ്താനാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ ഏഴ് തവണയിൽ അഞ്ചിലും വിജയം പാകിസ്താനൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ നടന്ന പരമ്പരയിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 2-1 ന് പാകിസ്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
സൽമാൻ ആഗ നയിച്ച പാകിസ്താൻ നിരയിൽ ബാബർ അസം, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഫഖർ സമാൻ, നസീം ഷാ, ഷദാബ് ഖാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മിച്ചൽ സാന്റ്നര് നയിച്ച ന്യൂസിലൻഡ് നിരയിൽ ഡെവോൺ കോൺവേ, ഫിൻ അലൻ, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ തുടങ്ങിയ കരുത്തരായ താരങ്ങളാണ് അണിനിരന്നത്. ഗ്രൂപ്പിലെ വരാനിരിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയാൽ മാത്രമേ ഇനി ഇരു ടീമുകൾക്കും സെമി സാധ്യതകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിലെ പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ സാഹചര്യം.
അതേസമയം, ഇന്ത്യ ആദ്യ സൂപ്പര് എട്ട് മത്സരത്തില് നാളെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. ടി20 ലോകകപ്പിൽ അപരാജിത കുതിപ്പുമായാണ് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ 8ൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഇനി ലക്ഷ്യം സെമി ഫൈനൽ. എന്നാൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവിനും സംഘത്തിനും മുന്നിലുള്ളത് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കൂടാതെ സിംബാബ്വെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നീ കരുത്തരായ എതിരാളികളെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സൂപ്പർ 8-ൽ നേരിടാനുള്ളത്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ-8 ലേക്ക് മുന്നേറിയത്. യുഎസ്എയെ 29 റൺസിനും, നമീബിയയെ 93 റൺസിനും തകർത്ത ടീം ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാനെതിരെ 61 റൺസിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിനെയും (17 റൺസിന്) പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.
