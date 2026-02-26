പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തേക്കോ? സെമി സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ; കിവീസ് ജയം പാക് പടയ്ക്ക് തിരിച്ചടി

ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ സെമി സാധ്യതകൾ മങ്ങുന്നു.

File Photo: Pakistan Cricket Team (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 2:28 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്‍റെ സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ തുലാസിലായി. ഇന്നലെ കൊളംബോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ന്യൂസിലാൻഡ് നേടിയ ആധികാരിക വിജയമാണ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ സെമി മോഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. സൽമാൻ അലി ആഘ നയിക്കുന്ന പാക് പടയ്ക്ക് ടൂർണമെന്‍റിലെ ഇനിയുള്ള യാത്ര അത്യന്തം നിര്‍ണായകമാണ്.

ബാറ്റിംഗിൽ മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നറും ബൗളിംഗിൽ 27 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റെടുത്ത രചിൻ രവീന്ദ്രയും തിളങ്ങിയതോടെയാണ് ലങ്കയെ 61 റൺസിന് കിവികൾ തകർത്തത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ന്യൂസിലാൻഡ് ഉയർത്തിയ 169 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ലങ്കയ്ക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 107 റൺസെടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇതോടെ ന്യൂസിലാൻഡ് സെമി ഫൈനലിന് തൊട്ടരികിലെത്തി.

പോയിന്‍റ് ടേബിൾ നില (സൂപ്പർ 8 - ഗ്രൂപ്പ് 2):

  • ഇംഗ്ലണ്ട്: 4 പോയിന്‍റ് (2 മത്സരം, NRR +1.491) - സെമി ഉറപ്പിച്ചു
  • ന്യൂസിലാൻഡ്: 3 പോയിന്‍റ് (2 മത്സരം, NRR +3.050)
  • പാകിസ്ഥാൻ: 1 പോയിന്‍റ് (2 മത്സരം, NRR -0.461)
  • ശ്രീലങ്ക: 0 പോയിന്‍റ് (2 മത്സരം, NRR -2.800) - പുറത്തായി

ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതിനോടകം സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശ്രീലങ്ക സെമി കാണാതെ പുറത്താവുകയും ചെയ്‌തു.

പാകിസ്ഥാന്‍റെ മുന്നിലുള്ള വഴി:

ഫെബ്രുവരി 28-ന് ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ അവസാന മത്സരം. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ സെമിയിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. പാകിസ്ഥാന്‍റെ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

സാഹചര്യം 1: ഫെബ്രുവരി 27-ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് പരാജയപ്പെടണം. ഒപ്പം പാകിസ്ഥാൻ ലങ്കയെ തോൽപ്പിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും 3 പോയിന്‍റ് വീതമാകും. എന്നാൽ ന്യൂസിലാൻഡിന്‍റെ റൺ റേറ്റ് പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലായതിനാൽ, ഇംഗ്ലണ്ട് വലിയ മാർജിനിൽ കിവീസിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ ലങ്കയെ കൂറ്റൻ മാർജിനിൽ തകർക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ പാകിസ്ഥാന് രക്ഷയുള്ളൂ.

സാഹചര്യം 2: പാകിസ്ഥാൻ ലങ്കയോട് പരാജയപ്പെട്ടാൽ സെമി കാണാതെ പുറത്താകും. അതുപോലെ ലങ്കയുമായി കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ഫെബ്രുവരി 27-ന് ന്യൂസിലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാലും പാകിസ്ഥാൻ പുറത്താകും. ഇനി ഒരുപക്ഷേ ന്യൂസിലാൻഡ്-ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും പാകിസ്ഥാൻ സെമി കാണാതെ ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വരും. ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമിയിൽ കടക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡിനാണ് നിലവിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത. പാകിസ്ഥാൻ ഫലത്തിൽ പുറത്താകലിന്‍റെ വക്കിലാണ്.

