അമ്പയറോട് തർക്കിച്ച് പാക് താരം; ക്യാപ്റ്റൻ സനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗുൽ ഫെറോസയ്ക്കും പിഴ ശിക്ഷ
പാകിസ്ഥാൻ താരം ഗുൽ ഫെറോസയ്ക്ക് ഐസിസിയുടെ പിഴ ശിക്ഷയും അച്ചടക്ക നടപടിയും.
Published : September 9, 2026 at 3:42 PM IST
ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റില് അമ്പയറുടെ തീരുമാനത്തോട് പരസ്യമായി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ ഗുൽ ഫെറോസയ്ക്ക് ഐസിസിയുടെ കടുത്ത പിഴ ശിക്ഷ. ദുബായിൽ ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം. ഐസിസിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് താരത്തിന്റെ മാച്ച് ഫീയുടെ 10 ശതമാനം പിഴയായും അച്ചടക്ക റെക്കോർഡിൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്പയർമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പോ അതൃപ്തിയോ കാണിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.8 ലംഘിച്ചതിനാണ് താരം കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് മാച്ച് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത്.
മൈതാനത്തെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ
പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നിങ്സിലെ അഞ്ചാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. മികച്ച ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഫെറോസയെ അമ്പയർ എൽബിഡബ്ല്യു ആയി പുറത്തായതായി വിധിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച താരം ക്രീസ് വിട്ടുപോകാൻ മടിക്കുകയും, പന്ത് തന്റെ ബാറ്റിന്റെ അരികിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ അമ്പയർക്ക് നേരെ ബാറ്റ് ഉയർത്തി ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പരസ്യമായ പെരുമാറ്റമാണ് താരത്തിന് വിനയായത്.
Pakistan's Gull Feroza has been fined 10% of her match fee for breaching the ICC Code of Conduct during the Women's Asia Cup match vs Hong Kong, China.— Cricbuzz (@cricbuzz) September 8, 2026
The breach relates to showing dissent at an umpire's decision. It is her second demerit point in a 24-month period.… pic.twitter.com/LoFC5CL4Oy
വിലക്കിന്റെ നിഴലിൽ താരം
കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തിനിടെ ഗുൽ ഫെറോസ നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ അച്ചടക്ക നടപടിയാണിത്. പുതിയ ശിക്ഷയോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിലെ താരത്തിന്റെ ആകെ ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടായി ഉയർന്നു. മുൻപ് ജൂൺ 23-ന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന് ആദ്യമായി ഡീമെറിറ്റ് ലഭിച്ചത്.
പാനൽ മാച്ച് റഫറിയായ സുപ്രിയ റാണി ദാസ് നിർദ്ദേശിച്ച ശിക്ഷാ നടപടി ഫെറോസ സ്വയം കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അംഗീകരിച്ചതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായ മറ്റ് വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെയോ ഹിയറിങ്ങിന്റേയൊ ആവശ്യമുണ്ടായില്ല. ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ റബാബ് അഹ്സൻ, റൊകേയ സുൽത്താന, തേർഡ് അമ്പയർ ശിവാനി മിശ്ര, ഫോർത്ത് അമ്പയർ ശാത്തിറ ജാക്കിർ എന്നിവരാണ് താരത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്.
ഐസിസിയുടെ ലെവൽ 1 ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ചട്ടലംഘനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഔദ്യോഗിക ശാസനയും, പരമാവധി ശിക്ഷ മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനം പിഴയുമാണ്. ഇതിനൊപ്പം ഒന്നും രണ്ടും ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റുകൾ നൽകാനും നിയമമുണ്ട്. 24 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കളിക്കാരന് 4 ഡീമെറിറ്റ് ലഭിച്ചാൽ അത് സസ്പെൻഷൻ പോയിന്റുകളായി മാറും. രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന താരം ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ നിന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏകദിന/ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നോ (ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്) വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും.
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